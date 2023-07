Zwei Klubs duellieren sich um Nübel

IMAGO/Frdric Chambert

Alexander Nübel wird die Bayen verlassen

Alexander Nübel steht beim FC Bayern vor dem Absprung. Nun rangeln wohl zwei europäische Teams um den Keeper.

Wo spielt Alexander Nübel in der kommenden Saison? Der Torwart, der in den vergangenen beiden Jahren bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 auflief, spielt in den Planungen des FC Bayern keine Rolle mehr.

Mit der anvisierten Rückkehr des Dauer-Verletzten Manuel Neuer (37) ist die Stammkeeper-Frage vorerst geklärt. Mit der Ersatzbank will sich Nübel nicht zufrieden geben und lotet die Optionen für die kommende Spielzeit aus.

Wohl Klub-Zweikampf um Nübel

Die "Abendzeitung" aus München berichtet nun, dass der Keeper sich in finalen Verhandlungen mit einem europäischen Klub befinde. Vollzug könnte es in den kommenden Tagen geben. Weitere Details nannte das Blatt nicht.

Das Portal "Fussballtransfers.com" hat eigenen Recherchen zufolge erfahren, dass noch ein zweiter Verein im Rennen um den 26-Jährigen sei. Es laufe also auf einen Zweikampf um die Dienste des Torhüters hinaus - und zwar ergebnisoffen.

Nübel-Berater sucht neuen Klub

Die Bayern hatte Nübel 2021 an die Cote d'Azur verliehen. In Monaco sollte der Jung-Keeper Erfahrung und Spielpraxis sammeln und kam als Stammtorwart in 97 Partien zum Einsatz.

Ende Juni hatte Nübels Berater erklärt, dass sein Schützling nach dem Ende seiner Leihe nicht zum FCB zurückkehren wird. "Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit", sagte er zu "t-online": "Deshalb suche ich für Alex einen neuen Klub – und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt."

Der Vertrag von Nübel bei den Bayern läuft noch bis 2025. Für den Ex-Schalker wird also eine Ablösesumme fällig. Auch Neuer-Ersatz Yann Sommer ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Zuletzt waren als mögliche Abnehmer Inter Mailand und der VfB Stuttgart im Gespräch.