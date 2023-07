Nübel vor Blitz-Abschied vom FC Bayern?

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Nübel wird den FC Bayern wohl recht zeitnah verlassen

Nach einer zweijährigen Leihe zur AS Monaco kehrte Alexander Nübel unlängst zum FC Bayern zurück, wo sein Vertrag erst im Sommer 2025 endet. Dennoch steht außer Frage, dass der 26-Jährige München verlassen will - jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass der FC Bayern Alexander Nübel vom für Donnerstag anberaumten obligatorischen Fitnesscheck vor Beginn der Vorbereitung freigestellt hat. Der gebürtige Paderborner soll sich stattdessen in Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber befinden. Angeblich könnte der Abschied des Keepers schon bald in trockenen Tüchern sein.

Dem Bericht zufolge sollen zwei Klubs um Nübel buhlen. Konkret wird der VfB Stuttgart genannt, Interesse soll zudem auch ein nicht näher genannter Klub "aus dem europäischen Ausland" haben.

Ein Wechsel zum VfB Stuttgart wird als durchaus realistische Option beschrieben. Nübel selbst soll sogar kommuniziert haben, dass ein Transfer innerhalb des deutschen Fußball-Oberhauses nur zu den Schwaben infrage komme. Im Ländle soll Nübel die besten Chancen sehen, die kommende Saison als Stammspieler zu bestreiten.

Rückkehr zum FC Bayern nur unter einer Bedingung

Klarheit könnte laut "Sport Bild" schon "innerhalb der nächsten zwei Tage" geschaffen werden. Bezüglich der Ablöse wird erwartet, dass Bayern seinen Schlussmann für etwas unter acht Millionen Euro veräußert, sich allerdings einen Rückkaufoption sichert, um Nübel im Falle einer starken Entwicklung wieder nach München holen zu können.

Nübel wechselte im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister, wo er auf Sicht die Nachfolge von Manuel Neuer antreten sollte. An der Säbener Straße haderte Nübel allerdings schnell mit seinen geringen Einsatzzeiten.

In der Vergangenheit betonte der Rechtsfuß mehrfach, dass eine weitere Saison im Trikot der Münchner nur für ihn infrage kommt, wenn Platzhirsch Neuer nicht mehr mit ihm in Konkurrenz steht.