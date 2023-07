Von wegen Einigung! Meunier zurück im BVB-Training

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Meunier trainierte am Dienstag normal beim BVB mit

Borussia Dortmund arbeitet derzeit daran, Thomas Meunier von der Gehaltsliste zu bekommen. Doch von einer Einigung mit seinem Ex-Klub FC Brügge, wie es zu Wochenbeginn bereits hieß, kann aktuell noch keine Rede sein. Am Dienstag stand der Rechtsverteidiger gemeinsam mit seinen BVB-Teamkollegen nämlich ganz normal auf dem Trainingsplatz.

Laut eines "Sky"-Berichts befinden sich die beiden Klubs sowie die Spielerseite weiterhin in Gesprächen, die Intention soll auch weiterhin klar sein: Thomas Meunier soll nach sieben Jahren zum FC Brügge nach Belgien zurückkehren, den BVB damit ein Jahr vor Ende seines laufenden Vertrags bereits verlassen.

Am Dienstag allerdings konnten die Schwarz-Gelben noch immer keinen Durchbruch in der Angelegenheit vermelden, sodass der 31-Jährige ganz normal am Mannschaftstraining in Dortmund-Brackel teilnahm.

Mehr noch: Wie "Sky"-Reporter Marlon Irlbacher vermeldete, konnte Borussia Dortmund bis dato noch nicht einmal eine Offerte für den belgischen Nationalspieler bestätigen.

Meunier verlor seinen Stammplatz beim BVB

Bis die beiden Europapokal-Teilnehmer eine Einigung erzielen werden, könnten also durchaus noch einige Tage vergehen.

Die BVB-Verantwortlichen hatten in der jüngeren Vergangenheit mehrfach geäußert, dass sie im Idealfall bis zum Start der USA-Reise am 24. Juli möglichst Klarheit über alle noch offenen Personalien im derzeitigen Profi-Kader haben wollen.

Meunier war im Sommer 2020 zu Borussia Dortmund gewechselt und hatte in seinen ersten Jahren seinen Stammplatz auf der Rechtsverteidiger-Position praktisch sicher. Insgesamt hatte er in der Bundesliga 48 Mal für die Westfalen auf dem Rasen gestanden.

In der abgelaufenen Spielzeit lief ihm dann die interne Konkurrenz um Marius Wolf den Rang ab, Meunier hatte zudem immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen und fiel mehrfach aus.