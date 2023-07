Macht der FC Bayern bei Torwart-Juwel Mamardashvili ernst?

IMAGO/Ivan Terron

Der FC Bayern soll sich mit Giorgi Mamardashvili beschäftigen

Angelt sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt einen neuen Torhüter? Giorgi Mamardashvili steht offenbar im Fokus des deutschen Rekordmeisters. Ein erstes Angebot an den FC Valencia könnte wohl in Kürze folgen.

Laut dem Portal "Georgian Footy" sei es wahrscheinlich, dass der FC Bayern noch in dieser Woche Kontakt zur Spielerseite aufnehmen wird.

Der 22-Jährige besitzt beim FC Valencia noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. Aus diesem Grund müssten die Münchner eine hohe Ablösesumme nach Spanien überweisen, soll der Keeper in diesem Sommer tatsächlich an der Säbener Straße aufschlagen.

"Georgian Footy" spekuliert über ein erstes Angebot des FC Bayern. Dieses könnte sich demnach auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Eine stolze Summe bedenkt man, dass der deutsche Rekordmeister zwischen den Pfosten wieder auf Mannschaftskapitän Manuel Neuer setzen will.

Gibt der FC Bayern zwei Torhüter ab?

Mit Alexander Nübel und Yann Sommer wird der FC Bayern gleichzeitig aller Voraussicht nach zwei Schlussmänner abgeben. "Sport Bild" zufolge haben der VfB Stuttgart und ein nicht näher genannter Klub "aus dem europäischen Ausland" Interesse an Nübel. Sommer steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf dem Zettel von Inter Mailand.

Somit könnte der FC Bayern hinter Neuer und Ersatzmann Sven Ulreich durchaus einen jungen, entwicklungsfähigen Torhüter gebrauchen. Priorität genießt beim deutschen Meister aber eigentlich die Suche nach einem neuen Mittelstürmer sowie einem defensiven Mittelfeldmann.

Mamardashvili hat sich mit seinen Leistungen beim FC Valencia in der vergangenen Saison in den Fokus anderer Vereine gespielt. So absolvierte der georgische Nationalspieler insgesamt 42 Partien in 2022/23 für den Traditionsverein aus der Primera División.

Ob der FC Bayern nun wirklich ernst macht, bleibt vorerst abzuwarten.