VfB Stuttgart mit schlechten Karten im Nübel-Poker?

IMAGO/Baptiste Autissier

Alexander Nübel wird den FC Bayern wohl verlassen

Alexander Nübel steht vor einem Abschied vom FC Bayern. Der VfB Stuttgart soll an den Diensten des Torhüters interessiert sein. Doch ein Transfer gestaltet sich angeblich kompliziert.

Wie der "kicker" berichtet, liegt die Ablöseforderung des FC Bayern für Nübel bei rund acht Millionen Euro. Für den VfB Stuttgart soll allerdings nur eine Leihe infrage kommen.

Schließlich müssen die Schwaben zum einen auf die Finanzen achten. Zum anderen hält der Verein wohl große Stücke auf Nachwuchshoffnung Dennis Seimen.

Der 17-Jährige wird beim VfB Stuttgart anscheinend als künftige Nummer eins gesehen. Diesen Anspruch hat Nübel schon jetzt. Mit 26 Jahren hat der Schlussmann des FC Bayern noch viele Saisons auf hohem Niveau vor sich.

Nübel vor Abschied vom FC Bayern

In den vergangenen beiden Spielzeiten war Nübel vom deutschen Rekordmeister an die AS Monaco verliehen. Beim FC Bayern wäre die Perspektive auf ausreichend Einsatzminuten gering.

"Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit", sagte Nübels Berater Stefan Backs bereits vor wenigen Wochen gegenüber "t-online". Aus diesem Grund wird der Ex-Schalker die Münchner aller Voraussicht nach in diesem Sommer endgültig verlassen.

FC Bayern: Nübel offenbar in Verhandlungen

Nach Informationen der "Sport Bild" hat der FC Bayern Nübel vom für Donnerstag anberaumten obligatorischen Fitnesscheck vor Beginn der Vorbereitung freigestellt.

Der ehemalige U21-Nationalspieler soll sich stattdessen in Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber befinden. Der Abschied des Keepers könnte offenbar schon bald in trockenen Tüchern sein.

Neben dem VfB Stuttgart soll ein nicht näher genannter Klub "aus dem europäischen Ausland" ebenfalls an Nübel interessiert sein. Der Torwart war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt.