Enthüllt: FC Bayern prüft nächste Offerte für Kane

IMAGO/Malcolm Bryce

Landet Harry Kane letztlich beim FC Bayern?

Bekommt der FC Bayern seinen Wunschspieler Harry Kane? Es ist die Transfer-Frage des Sommers an der Säbener Straße. Bislang zeigt Tottenham Hotspur den Münchnern die kalte Schulte. Der deutsche Rekordmeister lässt sich hiervon aber nicht entmutigen.

Der FC Bayern ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit seinen ersten beiden Angeboten für Harry Kane bei Tottenham abgeblitzt. Laut "ESPN" denken die Münchner Verantwortlichen nun darüber nach, eine dritte Offerte für den 29-Jährigen abzugeben.

Nach Angaben des TV-Senders bot der deutsche Meister zuletzt rund 94 Millionen Euro für die Dienste des Torjägers. Die Spurs haben sich davon aber nicht beeindrucken lassen.

Kanes Bruder Charlie, der gleichzeitig als Berater fungiert, soll sich in ständigem Kontakt mit den Bossen des FC Bayern befinden. Wie es heißt, will der englische Nationalmannschaftskapitän im Sommer an die Säbener Straße wechseln.

Tottenham will Wechsel zum FC Bayern verhindern

Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Kane den FC Bayern letztlich rund 100 Millionen Pfund (ca. 117 Millionen Euro) kosten könnte. "ESPN" zufolge würde der Bundesligist bei dieser Summer aber wohl zögern.

Tottenham befindet sich in dem Transfer-Poker in einer kniffligen Situation. Kanes Vertrag ist nur noch bis 2024 datiert. Somit könnten die Nordlondoner in diesem Sommer letztmals eine marktgerechte Ablöse für ihren Superstar kassieren.

Der neue Spurs-Coach Ange Postecoglou ließ unlängst keine Zweifel aufkommen, dass er Kane im Verein halten will. "Harry ist bereits Teil der Geschichte dieses Fußballklubs. Er ist einer der besten Stürmer der Welt, und ich möchte, dass er sich hier beteiligt", so der 57-Jährige.

Denselben Standpunkt vertritt auch Tottenham-CEO Daniel Levy. Der Geschäftsmann lockt den Mittelstürmer offenbar sogar mit einem neuen Vertrag. Die Transfer-Sage um Kane ist folglich noch lange nicht vorbei.