Gladbach will Duo halten

In Gladbach gab es in diesem Sommer einige personelle Veränderungen

Borussia Mönchengladbach will nach den Abgängen mehrerer Stammspieler zumindest Florian Neuhaus und Nico Elvedi halten, wünscht sich von beiden aber eine Vertragsverlängerung.

"Wir wollen in diesem Sommer nach jetzigem Stand keinen von beiden abgeben. Aber es ist auch so, dass wir zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen wollen, und das haben wir den Spielern auch klar gesagt", meinte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der "Sport Bild".

Sowohl bei Neuhaus als auch bei Elvedi läuft der Vertrag 2024 aus, in einem Jahr könnten sie somit wie zuletzt Marcus Thuram, Lars Stindl oder Ramy Bensebaini ablösefrei gehen. "Es gab mit beiden schon erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung, wir wollen sie von unserem Weg überzeugen", sagte Virkus.

Weil auch Nationalspieler Jonas Hofmann die Borussia jüngst verlassen hat, fürchten viele Anhänger eine schwierige Saison. "Ich habe Verständnis dafür, dass sich manche Fans derzeit Sorgen machen. Aber wir haben gerade erst angefangen, den Kader umzubauen. Die Transferperiode kann man erst dann bewerten, wenn sie zu Ende ist", sagte Virkus.