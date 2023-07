Sorgenkind Adeyemi: Ist sogar der Saisonstart in Gefahr?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Karim Adeyemi kann derzeit nur individuell trainieren

Seit dem bitteren Bundesliga-Finale am letzten Spieltag 2022/2023 gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) ist Karim Adeyemi das größte Sorgenkind im Kader von Borussia Dortmund. Der BVB-Star plagt sich seit der verpassten Meisterschaft Ende Mai mit einer Oberschenkelverletzung herum, die bis heute noch nicht abgeklungen ist. Laut jüngster Medienberichte könnte sogar der Saisonstart im August in Gefahr sein.

Das Heimspiel gegen die Mainzer war der bisher letzte Auftritt des Flügelstürmers. Zur Pause musste der 21-Jährige vom Feld, hatte sich zuvor schon seine zweite schwerwiegende Muskelverletzung in seiner ersten BVB-Spielzeit zugezogen.

Die anschließende Länderspielphase musste Adeyemi ebenso absagen wie die ersten Mannschaftseinheiten auf dem BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel. Bis zuletzt trainierte der Youngster, der eine starke Rückrunde für die Schwarz-Gelben gespielt hatte, nur individuell im Fitnessbereich des Trainingsareals.

Drei BVB-Testspiele sicher ohne Adeyemi

Wie es nun in einem Bericht der vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hieß, sieht der Vorbereitungs-Fahrplan beim BVB weitere Vorsicht bei der Belastung Adeyemis vor, was dem Offensiv-Star unter Umständen sogar den Saisonstart am 12. August im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz kosten könnte.

Laut der Zeitung steht bereits fest, dass der Nationalspieler an keinem der ersten drei BVB-Testspiele gegen Westfalia Rhynern (12. Juli), Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) im Kader stehen, geschweige denn teilnehmen wird.

Erst in einer Woche soll in Absprache mit der medizinischen Abteilung entschieden werden, ob Adeyemi anschließend mit auf die lange USA-Reise (24. Juli bis 3. August) gehen wird.

Sollte er auch diese wichtige Phase der Vorbereitung verpassen, rückte wohl auch der Saisonstart für den gebürtigen Münchner in weite Ferne.