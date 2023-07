Kann sich der FC Bayern Osimhen nicht leisten?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Victor Osimhen wurde beim FC Bayern gehandelt

Victor Osimhen von der SSC Neapel ist einer der begehrtesten Torjäger auf dem Transfermarkt. Auch der FC Bayern soll sich mit dem nigerianischen Nationalspieler beschäftigen. Laut Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis hat aber lediglich ein Klub das nötige Geld für den Angreifer.

"Der einzige Verein, der sich Victor Osimhen leisten kann, ist Paris Saint-Germain", meinte der 74-Jährige gegenüber "Mediaset".

Der französische Meister wird aktuell mit dem Mittelstürmer der SSC Neapel in Verbindung gebracht. "Wenn Nasser Al-Khelaifi ein Angebot um die 200 Millionen Euro machen will, dann warten wir ab und sehen, was passiert", meinte De Laurentiis über eine mögliche PSG-Offerte.

Osimhen hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der begehrtesten Angreifer der Fußball-Welt entwickelt. Mit 26 Ligatreffern führte der 24-Jährige die SSC Neapel in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der Serie A und avancierte gleichzeitig zum Torschützenkönig.

Egal ob dem FC Bayern, Manchester United oder eben PSG: Zahlreichen Top-Klubs wurde zuletzt Interesse an Osimhen nachgesagt. Doch dieser fühlt sich laut eigener Aussage in Süditalien wohl.

Victor Osimhen schwärmt von Neapel

"Ich habe noch nie eine fußballverrücktere Stadt gesehen als Neapel, die Neapolitaner zeigen allen ihren Spielern ihre Liebe", schwärmte Osimhen unlängst gegenüber "soccernet.ng". Diese Zuneigung zu bekommen, sei "eine große Ehre".

"Für mich gibt es keinen besseren Ort als diesen [Neapel. d.Red.]", stellte der Torjäger klar: "Ich bin so glücklich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, hierher zu kommen und mit den Neapolitanern diese Art von Größe zu erreichen."

Eindeutige Wechselabsichten klingen anders. Osimhen besitzt bei der SSC Neapel noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Ein Verbleib beim italienischen Meister ist nicht ausgeschlossen.