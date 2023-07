Medien: Kane noch für "alle Optionen offen"

IMAGO/Mark Pain

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern?

Der Poker des FC Bayern um den vermeintlichen Wunschspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur kreiert seit Tagen Schlagzeilen wie am Fließband. Als größte Hürde auf dem Weg zu einem erfolgreichen Deal galt zuletzt Spurs-Boss Daniel Levy, der als knallharter Verhandlungspartner gilt. Aber auch Kane selbst soll noch lange nicht klar sein, wo seine Zukunft liegt.

Wenn Neu-Trainer Ange Postecoglou die Tottenham-Stars am Mittwoch erstmals im Vorfeld der neuen Saison auf den Rasen bittet, steht nicht nur das Geschehen auf dem Trainingsplatz im Fokus. Der Australier kündete bei seiner Antritts-Pressekonferenz bereits an, er werde das Gespräch mit dem vom FC Bayern umworbenen Superstar Harry Kane suchen, um herauszufinden "was er will, um diesen Verein erfolgreich zu machen. Und dann werden wir auf den Trainingsplatz gehen und es in die Tat umsetzen".

Der "Daily Mail" zufolge wird dieser Austausch bereits am Mittwoch stattfinden, der Ausgang ist demnach noch völlig offen.

Kane freue sich auf die "entscheidenden Gespräche", heißt es. Der 29-Jährige wisse um seine "sehr gute Position", sei allerdings noch für "alle Optionen offen". Eine Haltung, die dem Bericht zufolge bei Tottenham die Hoffnung weckt, dass man Kane doch noch davon überzeugen kann, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bei seinem Haus-und-Hof-Klub zu verlängern.

Das spricht für einen Wechsel zum FC Bayern

Der "Telegraph" enthüllte am Dienstag, dass die Spurs derzeit eine Mega-Offerte vorbereiten sollen, die Kane 25 Millionen Euro pro Spielzeit einbringen würde.

Ausschlaggebend für Kanes Entscheidung soll allerdings gar nicht das liebe Geld sein, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft will seine beeindruckende Karriere angeblich vielmehr endlich mit dem Gewinn eines oder natürlich mehrerer Titel krönen.

Ein Umstand, der beim deutschen Serienmeister aus München deutlich leichter in die Tat umzusetzen seien dürfte. So oder so, dürfte sich die Transfersaga noch etwas hinziehen. Zuletzt soll der FC Bayern mit einer dritten Offerte für Kane auf wenig Gegenliebe gestoßen sein.