Bericht: Süle verblüfft die eigenen Teamkollegen

IMAGO/Christopher Neundorf

Niklas Süle (l.) bei den ersten BVB-Trainingseinheiten

Der Fitnesszustand von Nationalspieler Niklas Süle stand bis zuletzt immer wieder in der Diskussion. Selbst der Bundestrainer zählte den BVB-Verteidiger deswegen schon öffentlich an. In der letzten Woche meldete sich Süle in offenbar ungewöhnlicher Frühform beim Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund zurück - und überraschte damit offensichtlich auch die eigenen Mannschaftskollegen.

Diese sollen zumindest verblüfft reagiert haben, als sie den 27-Jährigen zum ersten Mal nach der Sommerpause auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel wiedersahen.

"Was hast du denn gemacht?", sollen ihn "einige Mitspieler" laut einem Bericht der "Sport Bild" anerkennend gefragt haben.

Unter einem ersten Foto, welches den BVB-Star beim ersten Anschwitzen in der Vorwoche gemeinsam mit Ersatzkeeper Alexander Meyer zeigte, fanden sich zwar auch zahlreiche hämische Kommentare über vermeintlich anhaltende Gewichtsprobleme bei Süle wieder. Doch die Fakten sind offenbar schlichtweg andere.

BVB-Star Süle bald Mannschaftskapitän?

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl hatte in der letzten Woche schon öffentlich betont, dass BVB-Hüne Süle in der Urlaubszeit viel an der eigenen Fitness gearbeitet habe: "Niki hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen. Wenn er gesund bleibt, an seinen Themen arbeitet, dann wird er noch viel, viel besser werden."

So bekam der Verteidiger einen individuellen Trainingsplan an die Hand, mit den Schwerpunkten Stabilisationsübungen und Laufeinheiten. Offenbar hat dieser Plan seine Wirkung nicht verfehlt.

Laut "Bild"-Informationen soll Süle mittlerweile auch der Top-Anwärter auf die Kapitänsbinde beim Vizemeister sein. Seiner Vorbildfunktion in Sachen Trainingseifer und -disziplin wird der Stammspieler der Dortmunder offenbar schon einmal gerecht.

In seiner ersten Saison bei den Westfalen hatte Niklas Süle 41 Pflichtspiele für den BVB bestritten und dabei zwei Tore erzielt.