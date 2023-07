Bericht: Mitarbeiter des FC Bayern wundern sich über Hoeneß

IMAGO/Dave Bedrosian

Uli Hoeneß mischt beim FC Bayern mit

Offiziell ist Uli Hoeneß "nur" Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern. Doch der 71-Jährige mischt beim deutschen Rekordmeister weiterhin voll mit. Einem Medienbericht zufolge soll der Bayern-Macher mit einigen Aktionen zuletzt "viele Mitarbeiter" verblüfft haben.

So will die "Sport Bild" erfahren haben, dass Hoeneß zum Beispiel Artikel aus dem vereinseigenen Fanshop erworben hat, "um sie persönlich oder im engeren Familien-Kreis zu testen".

Der Sportmagazin berichtet in diesem Zusammenhang von Alltagsgegenständen "wie Zahnbürsten oder Spielzeug". Hoeneß soll demnach "längere Zeit" in Bayern-Bettwäsche geschlafen haben und sich "nach einiger Zeit beschwert haben, dass die Bettwäsche zu schnell fasere", schreibt "Sport Bild".

Der Ehrenpräsident des FC Bayern wollte sich auf Nachfrage des Blatts nicht zu dem Thema äußern.

Hoeneß will mit seinen angeblichen Aktionen anscheinend wieder das Vereinsmotto "Mia san mia" beschwören. Der Weltmeister von 1974 hatte sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück in den Hintergrund zurückgezogen.

FC Bayern: Uli Hoeneß in Transfer-Fragen involviert

Doch spätestens nach der Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hat Hoeneß wieder einen großen Einfluss auf die Entscheidungen an der Säbener Straße. Der langjährige Erfolgsmanager gehört dem "Ausschuss Sport" an, der aktuell die Transferplanungen des deutschen Rekordmeisters bespricht.

Das neu geschaffene Gremium hat derzeit alle Hände voll zu tun. Schließlich sucht der FC Bayern nach Verstärkungen für den Angriff, das defensive Mittelfeld sowie für die Rechtsverteidiger-Position.

Um den Kader gezielt zu verstärken, müssen die Münchner in diesem Sommer viel Geld in die Hand nehmen. Hoeneß wird hierbei ein Auge auf die Entscheidungen werfen, damit sein Herzensverein nach der turbulenten Vorsaison wieder ins ruhige Fahrwasser kommt.