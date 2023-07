BVB-Baustellen bleiben: Wann kommen die Neuen?

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Der aktuelle Kader des BVB wird sich wohl noch etwas verändern

Die heiße Phase der Saisonvorbereitung hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gerade erst begonnen. Am Mittwochabend (ab 18:00 Uhr) steht beim Oberligisten Westfalia Rhynern der erste Test auf dem Plan, am 23. Juli hebt der BVB-Tross in Richtung USA Summer Tour ab. Ohne den ganz großen Umbruch wollen es die Dortmunder in der neuen Spielzeit dann erneut wissen, trotzdem besteht noch Handlungsbedarf in Sachen Kaderplanung. Was sind die größten Kader-Baustellen beim BVB?

Die Vorstellungen sind beim Vizemeister ziemlich eindeutig formuliert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl machte zum Auftakt der Vorbereitung kein Geheimnis daraus, dass es zwar noch personelle Veränderungen geben könnte, er allerdings gegenwärtig keine allzu große Eile sieht.

"Wir werden sicherlich auf der einen oder anderen Position noch etwas tun. Wir beobachten den Markt und machen uns sehr, sehr viele Gedanken", gab der Chef-Kaderplaner der Dortmunder Borussia zwar zu verstehen. Er betonte aber auch: "Es ist im Moment ein Prozess, aber dieser Prozess läuft geplant und mit klarer Struktur. Wir lassen uns auch nicht treiben von irgendwelchen Mediengeschichten, anderen Klubs oder der Bellingham-Ablöse."

Und dennoch: Im laufenden Transferfenster stehen die prominenten Namen beim BVB vor allem auf der Abgangsseite. Der 103-Millionen-Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid überstrahlt in diesem Sommer alle anderen Personalien bei den Schwarz-Gelben, selbst den ablösefreien Wechsel von Raphael Guerreiro zum FC Bayern.

Auch Mahmoud Dahoud (Brighton & Hove Albion), Felix Passlack (VfL Bochum), Luca Unbehaun (SC Verl), Tom Rothe (verliehen an Holstein Kiel) und Anthony Modeste (Ziel unbekannt) haben die Westfalen nach der letzten Vizemeisterschaft verlassen.

Mit Nico Schulz, Thomas Meunier, Thorgan Hazard und Soumaila Coulibaly stehen weitere Akteure ebenfalls vor ihrem Abschied aus Dortmund.

Was besonders ins Auge sticht: Der BVB lässt in diesem Sommer einen Großteil seiner nominellen Außenverteidiger ziehen, Schulz und Meunier mit eingerechnet nicht weniger als fünf. Wie wollen die Dortmunder das kompensieren?

BVB-Baustelle I: Die defensiven Außenbahnen

Ganz klar: Hier besteht bei Borussia Dortmund noch großer Handlungsbedarf. Die Plätze hinten links und rechts waren zuletzt mit Julian Ryerson und Marius Wolf zwar ordentlich besetzt, hat sich das Duo in der laufenden Rückrunde unter Edin Terzic doch einen Stammplatz erkämpft und wochenlang beständig abgeliefert.

Doch dahinter wird es mittlerweile ziemlich dünn. Mateu Morey startet nach ellenlanger Verletzungspause seinen wohl letzten Versuch beim BVB, Ramy Bensebaini muss sich als externe Neuverpflichtung erst einmal bewähren.

Vor allem die Suche nach weiteren qualifizierten Alternativen für die defensiven Außenbahnen gestaltet sich derzeit als durchaus schwierig. Vergangene Flirts wie der spanische Youngster Ivan Fresneda ließen sich bisher nicht realisieren. Das Angebot an weiteren Kandidaten ist für die Borussia eher überschaubar.

Ein millionenschweres Missverständnis wie im Falle von Nico Schulz, der 25,5 Millionen Euro Ablöse und geschätzte sechs Millionen Euro Jahresgehalt kostete, soll unbedingt vermieden werden. Kurzfristige Neuzugänge sind in diesem Mannschaftsteil aktuell nicht in Sicht.

BVB-Baustelle II: Das zentrale Mittelfeld

Jude Bellingham, künftiger Superstar bei den Königlichen von Real Madrid, adäquat zu ersetzen, wird in diesem Sommer wohl nicht möglich sein. Der junge Engländer, der als 17-Jähriger aus Birmingham nach Dortmund kam, war ein absoluter Glücksgriff.

Seine Position als Achter im eingespielten 4-1-4-1-System der Schwarz-Gelben ist noch immer vakant. Wunschspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam erwies sich bis zuletzt noch als zu teuer für die Borussia, weitere Namen werden nahezu täglich in der Dortmunder Gerüchteküche hochgekocht.

Zuletzt galten Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Weston McKennie (Juventus Turin), Conor Gallagher (FC Chelsea) und selbst Leon Goretzka (FC Bayern) als Kandidaten für die offene Position an der Seite von Julian Brandt, der nach seiner besten BVB-Saison im zentralen Mittelfeld Stand jetzt gesetzt ist.

Sollte sich hier kein Top-Transfer mehr realisieren lassen, scheint selbst eine Rückkehr zum alten 4-2-3-1-System mit zwei defensiven Sechsern (Emre Can und Salih Özcan) noch denkbar. Es deutet aber alles darauf hin, dass hier der Großteil der Bellingham-Einnahmen noch in diesem Sommer reinvestiert wird.

BVB-Baustelle III: Die Sturmzentrale

Sebastien Haller ist in der Rückrunde beim BVB so richtig durchgestartet, ballerte sich mit acht Liga-Toren in den letzten zehn Spielen in die Herzen der Anhänger. Dortmunds Nummer neun dürfte auf ebendieser Position gesetzt sein, geht nach seinem verballerten Elfer im letzten Bundesliga-Finale gegen Mainz 05 besonders motiviert in sein zweites Borussen-Jahr.

Hinter Haller wird es aber ziemlich dünn. Nationalspieler Youssoufa Moukoko fiel immer wieder mit argen Formschwankungen auf, wurde außerdem regelmäßig von Verletzungssorgen ausgebremst. Anthony Modeste hat den Klub nach einem enttäuschenden Jahr verlassen, weitere Personalien in der Sturmzentrale haben sich nicht aufgedrängt.

Aktuell darf Nachwuchshoffnung Julian Rijkhoff zwar im Training der Profis mitwirken, ihm wird der Sprung aus der U19 direkt in die Bundesliga aber noch nicht zugetraut.

Dass noch vor der Abreise in die Vereinigten Staaten am 23. Juli ein neue Star im schwarz-gelben Dress präsentiert wird, scheint auch bei der Stürmer-Position momentan eher unwahrscheinlich.

Der Fokus der Dortmunder Kaderplaner liegt momentan auf der Außenverteidigung und vor allem dem zentralen Mittelfeld. Der passende Stein muss hier aber erst noch gefunden und anschließend ins Rollen gebracht werden.

Mats-Yannick Roth