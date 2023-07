Füllkrug-Wechsel zu Bayer Leverkusen kein Thema

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Für den geht Noch-Werder-Stürmer Niklas Füllkrug in der nächsten Saison auf Torejagd?

Noch immer ist nicht klar, für welchen Klub Nationalspieler Niklas Füllkrug in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird. Immerhin scheint nun festzustehen: Bayer Leverkusen wird es nicht sein.

Nachdem die "Bild" in dieser Woche berichtete, der Name von Niklas Füllkrug sei in der Chefetage der Leverkusener diskutiert worden, vermeldet der TV-Sender "Sky" nun, dass der Stürmer nicht zum Werksklub wechseln wird.

Auch "Sky"-Infos zufolge haben die Leverkusener kurz mit einer Verpflichtung des Nationalspielers geliebäugelt, mittlerweile sei dies aber kein Thema mehr. Der Klub bevorzuge eine andere Lösung, heißt es.

Für Füllkrug geht die Suche nach einem neuen Arbeitgeber somit weiter. Dabei verfolgt der 30-Jährige durchaus ambitionierte Ziele, denn ein Wechsel zum italienischen Erstligisten AC Florenz, der ebenfalls Interesse bekundet und laut "Corriere dello Sport" sogar schon ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben hat, kommt für den Stürmer laut "Sky" vorerst nicht infrage. Füllkrug wolle auf "größere Optionen" warten, will der Sender erfahren haben.

Bei allen Wechsel-Gerüchten um Füllkrug besteht nach wie vor zudem noch die Chance, dass der Goalgetter auch in der nächsten Saison 2023/24 das Trikot von Werder Bremen trägt. Dieses Szenario gilt jedoch von allen am unwahrscheinlichsten.

Werder wünscht sich 20 Mio. für Füllkrug

Füllkrug selbst soll einem Transfer offen gegenüberstehen. Am liebsten, so war es in den letzten Wochen immer wieder zu lesen, würde der 30-Jährige seine Karriere bei einem Bundesligaklub fortsetzen, der in der nächsten Saison international vertreten ist. Hier sind die Optionen jedoch eher rar gesät. Auch, weil die Bremer sich angeblich eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro erhoffen. Das macht den Stürmer für einige Bundesligisten schwer finanzierbar.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit erzielte Füllkrug 16 Tore für Werder und wurde damit zusammen mit Christopher Nkunku von RB Leipzig bester Torschütze im Fußball-Oberhaus.