Neue Regeln eingeführt: Frischer Wind im Bayern-Training

Einige Profis des FC Bayern mussten in diesem Jahr früher auf den Platz

Der offizielle Trainingsauftakt des FC Bayern ist eigentlich erst für Donnerstag vorgesehen, doch schon seit einigen Tagen lassen sich zahlreiche Stars des Rekordmeisters an der Säbener Straße von den Trainern durch die Mangel nehmen. Was steckt dahinter?

Vor dem offiziellen Trainingsauftakt war es auf den Plätzen an der Säbener Straße in den letzten Jahren in der Regel sehr ruhig. Wer in diesem Jahr an der Anlage vorbeilief, konnte den ein oder anderen Star aber schon früher beim Rundendrehen beobachten. So waren unter anderem Manuel Neuer, Konrad Laimer oder auch Mathijs de Ligt und Serge Gnabry schon ab Montag auf dem Platz zu sehen. Grund dafür ist eine Ansage von Trainer Thomas Tuchel.

Wie die "tz" berichtet, steckt hinter dem verfrühten Trainingsauftakt ein klarer Plan. Demnach sollen ab sofort alle Stars, die mit einem Fitness-Rückstand oder aber einer Verletzung zu kämpfen hatten, schon früher antanzen, um der medizinischen Abteilung einen Überblick über den Ist-Zustand zu verschaffen. Die Erkenntnisse sollen dann dazu dienen, für die betroffenen Spielern einen individuellen Plan auszuarbeiten, damit sie schnell in Topform kommen.

Tuchel und Co. tagen über Bayern-Transfers

Für Cheftrainer Thomas Tuchel sind diese Tage besonders schweißtreibend. Er muss sich derzeit nicht nur um die schon anwesenden Spieler kümmern, sondern als "Übergangs-Sportchef" auch um die, die noch gar nicht da sind. Laut "Sport Bild" tagte Tuchel auch am Dienstag gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen, um die Lage auf dem Transfermarkt zu besprechen. Und dort gibt es für den Rekordmeister bekanntlich noch einiges zu tun.

Im Fokus steht nach wie vor der Poker um Tottenham-Star Harry Kane. Mit seinen bisherigen Angeboten ist der FC Bayern bei Spurs-CEO Daniel Levy abgeblitzt. Spekuliert wird, dass der Rekordmeister wohl über seine Schmerzgrenze hinaus gehen muss, um den Superstar schon in diesem Sommer zu bekommen. Wo genau diese Grenze liegt, ist jedoch nicht bekannt.