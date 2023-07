BVB-Entscheidung bei Simons gefallen?

IMAGO/ AZ Alkmaar v PSV Eindhoven

Xavi Simons steht beim BVB auf dem Zettel

Nach dem Abgang von Jude Bellingham ist der BVB weiter auf der Suche nach einem Ersatz. Zwar verpflichtete der Verein bereits Felix Nmecha, allerdings soll wohl noch ein zweiter Mittelfeldspieler her. Supertalent Xavi Simons wird aber wohl nicht kommen.

Dass der Vizemeister der vergangenen Saison Interesse an dem 20-Jährigen hat, ist verbrieft. Transferexperte Fabrizio Romano berichtete zuletzt, dass der BVB einen Transfer von Simons gerne realisieren würde. Wie die "Sport Bild" nun aber berichtet, müssen sich die Fans der Schwarz-Gelben von dieser Idee verabschieden.

Der Niederländer soll schlichtweg zu teuer sein. Gleiches gelte für den ebenfalls interessierten Bundesligakonkurrenten RB Leipzig.

BVB-Flirt Simons startete in Eindhoven richtig durch

Im vergangenen Sommer wechselte Simons, der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet wurde und 2019 zu Paris Saint-Germain ging, in seine niederländische Heimat. Bei der PSV aus Eindhoven avancierte der Rechtsfuß in Rekordzeit zum Star.

In wettbewerbsübergreifend 48 Partien erzielte Simons 22 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Mit 19 Toren in der Eredivisie wurde er sogar Torschützenkönig. Zudem gewann er mit dem Klub den niederländischen Pokal und Superpokal.

Noch ist allerdings völlig unklar, ob der viermalige Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft in Katar sein Debüt für die Elftal feierte, auch in der kommenden Spielzeit in Eindhoven spielen wird.

Will Simons zurück zu PSG?

Für sechs Millionen Euro könnte PSG Simons wohl per Rückkaufklausel wieder zurück an die Seine holen. Allerdings müsste er einem solchen Transfer zustimmen. Die Pariser Verantwortlichen sollen ihm demnach bereits mitgeteilt haben, dass man ihn gern zurückholen würde. Simons selbst soll noch keine Entscheidung getroffen haben.

In Eindhoven steht der 20-Jährige, dessen Marktwert mittlerweile auf rund 40 Millionen Euro taxiert wird, noch bis 2027 unter Vertrag.