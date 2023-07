Kehrtwende bei Mittelfeld-Star des FC Bayern?

IMAGO/CHAI

Marcel Sabitzer (2.v.l.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Der FC Bayern will seinen Kader in diesem Sommer umbauen und muss hierfür Geld in die Hand nehmen. Somit sind die Münchner gleichzeitig auch auf Verkäufe angewiesen. Bei einem Mittelfeld-Star könnte es allerdings nun zu einer Kehrtwende kommen.

Laut Transfer-Reporter Gianluca Di Marzio würde Marcel Sabitzer (Vertrag bis 2025) Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel gerne von einem Verbleib überzeugen.

Aus diesem Grund soll die AS Rom mit ihren Bemühungen um den österreichischen Nationalspieler bislang nicht weiter gekommen sein. Dem italienischen Erstligist wird aktuell Interesse an Sabitzer nachgesagt.

Harter Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Der 29-Jährige war in der vergangenen Rückrunde vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Für den englischen Rekordmeister absolvierte Sabitzer insgesamt 18 Pflichtspiele. Die Red Devils verkündeten zuletzt bereits, dass die Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt wird.

Beim FC Bayern gilt Sabitzer ebenfalls als Abschiedskandidat. Immerhin hat Trainer Tuchel mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Neuzugang Konrad Laimer mehrere prominente Optionen für das zentrale Mittelfeld zur Verfügung.

Zudem wird auf dem Transfermarkt noch nach einem Abräumer gesucht, wodurch Kimmich künftig von der Sechser- auf die Achter-Position vorrücken könnte.

Verlässt Marcel Sabitzer den FC Bayern?

Für Sabitzer stehen die Startelf-Chancen beim FC Bayern somit schlecht. Der Routinier war im Sommer 2021 als Wunschspieler von Ex-Trainer Julian Nagelsmann für rund 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum deutschen Serienmeister gewechselt. Einen Stammplatz hatte Sabitzer beim FC Bayern jedoch nie inne.

Ein sportlicher Tapetenwechsel könnte dem Routinier wieder mehr Spielzeit bescheren. Ob es zu einem Wechsel kommt, bleibt allerdings vorerst abzuwarten. Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Noch ist also Zeit.