Überraschende Ablöseforderungen der Bayern enthüllt

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlassen Sadio Manße (l.) und/oder Ryan Gravenberch den FC Bayern?

Die Suche des FC Bayern nach einen neuen Superstar für die Sturmmitte beherrscht aktuell die Schlagzeilen, aber auch abseits des Pokers um einen Neuner von Weltklasseformat haben die Münchner in diesem Sommer wohl einige Hausaufgaben auf dem Transfermarkt zu erledigen. Neben der Suche nach Neuzugängen dürfte es auch darum gehen, aktuelles Personal möglichst gewinnbringend zu veräußern. Die nun enthüllten Forderungen, die der deutsche Rekordmeister für zwei seiner Stars haben soll, überraschen allerdings.

Der TV-Sender "Sky" hat einige mögliche Abschiedskandidaten aufgelistet, die der FC Bayern noch zu Geld machen könnte und nennt in diesem Zusammenhang auch die "Preisvorstellung" des Serienmeisters. Die Summe, die bei Angreifer Sadio Mané aufgeführt ist, fällt dabei eher niedrig aus.

Für 20 Millionen Euro würde sich der FC Bayern demnach bereits gesprächsbereit zeigen. Zum Vergleich: Im Sommer 2022 zahlten die Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt noch 32 Millionen Euro an den FC Liverpool, um sich die Dienste Manés zu sichern.

Der Grund, warum man nur ein Jahr später bereit sein soll, deutliche Abstriche bei einem Weiterverkauf zu machen, liegt allerdings auf der Hand.

Macht der FC Bayern satten Gewinn mit Ryan Gravenberch?

Angeblich überzeugte Bayern Mané mit einem Mega-Gehalt vom Wechsel, bis zu 25 Millionen Euro kann der Senegalese laut "Bild" kassieren. Die Leistungen des 31-Jährigen blieben allerdings weit hinter den Erwartungen zurück. Sollte man Manés Salär einsparen können, wäre dies wohl schon ein Erfolg. Ein neuer Arbeitgeber müsste dem Rechtsfuß allerdings sicher auch einiges bieten, um einen Abschied aus München schmackhaft zu machen. Bei der Ablöseforderung müssten die Bayern daher wohl Zugeständnisse machen.

Die "verlorenen" Millionen könnte der FC Bayern laut den "Sky"-Angaben jedoch mit einem Verkauf von Ryan Gravenberch wieder reinholen. Der Niederländer, der in seiner ersten Saison meist Reservist war und zuletzt mehrfach mit dieser Rolle haderte, soll 40 bis 50 Millionen Euro einbringen, heißt es.

Vor der vergangenen Saison überwiesen die Bayern ihrerseits "nur" 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Allerdings betonte man bereits, den Youngster eigentlich nicht gehen lassen zu wollen, der Vertrag des Niederländers endet zudem erst 2027 und an Interessenten soll es nicht mangeln. Ausgeschlossen ist der anvisierte Gewinn also wohl nicht.