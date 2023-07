Neuer Mbappé-Wirbel: Real-Star befeuert Spekulationen

IMAGO/JB Autissier

Superstar Kylian Mbappé könnte schon bald für Real Madrid auflaufen

Die deutsche Fußball-Szene blickt in diesen Tagen verstärkt auf den FC Bayern, die internationale eher auf Real Madrid und Paris Saint-Germain. Zwischen den beiden europäischen Schwergewichten könnte es schon bald zu einem Deal von historischem Ausmaß kommen, wenn Superstar Kylian Mbappé tatsächlich die Seiten wechseln sollte. Immer mehr Indizien deuten darauf hin.

Im Transferpoker um Harry Kane gibt es täglich neue Wasserstandsmeldungen, im Poker um Kylian Mbappé beinahe stündlich. Der Wechsel des Superstars von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wird heiß diskutiert, in Spanien, Frankreich und dem Rest der Welt. Diese Diskussion ist auch an den Real-Stars nicht vorbeigegangen. Sie alle wissen, dass ihr Klub den derzeit vielleicht besten Fußballer der Welt schon bald kaufen könnte.

Toni Kroos befeuerte die Hoffnungen der Real-Fans in der vergangenen Woche mit einem Foto, das er auf seinem Instagram-Profil postete. Das Bild zeigt den Nationalspieler in einem Gespräch mit einem kleinen Jungen, der ein Mbappé-Trikot trägt. Der öffentliche "Flirt" von Kroos blieb kein Einzelfall. Real-Keeper Thibaut Courtois legte nun nach und heizte die Stimmung zusätzlich an.

Der Belgier postete in seiner Instagram-Story ein Video von einer Schildkröte, zu dem er schrieb: "Ein kleiner Freund besucht uns." Ein deutlicher Wink Richtung Mbappé, der den Spitznamen "Donatello" trägt - einer Schildkröte aus der in den 90er-Jahren populären Comic-Serie "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Und auch Real Madrid selbst legte sich in dieser Woche ins Zeug, um die Gerüchteküche am Brodeln zu halten. So veröffentlichte der Klub ein Foto von Carlo Ancelotti und Jude Bellingham in der königlichen Kabine. Beide positionierten sich so, dass genau eine Trikotnummer von ihnen verdeckt wurde: die Nummer 9, die der neue Stürmer des Klubs tragen soll. Dass dieser Stürmer Kylian Mbappé sein wird, wird immer wahrscheinlicher.

Mbappé-Poker: Entscheiden am Ende 80 Millionen Euro?

Aktuellen Berichten zufolge ist der zwischen PSG und Mbappé vereinbarte Loyalitätsbonus die größte Hürde im Poker. Wenn der Stürmer die Pariser schon in diesem Sommer verlässt, entgeht ihm dieser Bonus. Bleibt er noch ein Jahr, streicht er die 80 zusätzlichen Millionen ein. Das will PSG wiederum nur zulassen, wenn der 24-Jährige seinen Vertrag (Laufzeit bis 2024) verlängert. Das allerdings will Mbappé nicht. Die Fronten gelten als verhärtet. Milde ausgedrückt.

Die Königlichen befinden sich in dem Theater noch in der bequemsten Position. Zwar braucht das Team einen neuen Mittelstürmer, eine Saison könnte der Klub aber auch ohne den ganz großen Namen überbrücken.

Im Idealfall bekommt Real Hilfe in dem Transferpoker sogar aus Katar. Die PSG-Klubchefs denken französischen Medien zufolge darüber nach, Mbappé den Loyalitätsbonus für eine etwas geringere Summe abzukaufen und so den Weg für seinen Abschied zu breiten. Es wäre das passende Ende eines schier endlosen Pokers um einen, wenn nicht sogar den besten Spieler der Welt.