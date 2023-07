Zeitplan für Reis-Verlängerung beim FC Schalke enthüllt

IMAGO/RHR-FOTO

Thomas Reis ist Cheftrainer beim FC Schalke 04

Thomas Reis ist seit knapp neun Monaten beim FC Schalke 04 als Cheftrainer im Amt. Den Bundesliga-Abstieg konnte der Fußballlehrer zwar nicht verhindern, dennoch gilt er in Gelsenkirchen derzeit als unumstritten und beliebt. Wie sieht die derzeitige Vertragssituation bei Reis auf Schalke aus?

Fakt ist, dass das aktuelle Arbeitspapier des S04-Coach im Sommer 2024 ausläuft. Anders als beim vorherigen Beispiel vor zwei Jahren, Dimitrios Grammozis, gibt es keine Klausel in dem Vertrag von Thomas Reis, wonach sich das Beschäftigungsverhältnis im Aufstiegsfall automatisch verlängern würde.

Der Klub und der 49-Jährige müssen also zusammenkommen, um über die Zukunft über 2023/2024 hinaus zu entscheiden. Laut "Sport Bild" steht auch schon fest, wann diese Vertragsgespräche zwischen der Schalker Klubführung um Sportvorstand Peter Knäbel und dem Cheftrainer laufen sollen: in der Länderspielpause Mitte September.

Reis will den Wiederaufstieg mit dem FC Schalke 04

Zu diesem Zeitpunkt werden in der 2. Bundesliga die ersten fünf Spieltage absolviert sein, außerdem die erste Runde im DFB-Pokal. Sollte den Schalkern ein Start nach Maß gelingen, im Idealfall vom Saisonstart weg eine Platzierung auf einem direkten Aufstiegsrang, scheint eine vorzeitige Verlängerung über das Saisonende hinaus nur allzu wahrscheinlich, um in der wichtigen Personalfrage Kontinuität und Vertrauen auszustrahlen.

Sollte sich Königsblau mit der zweiten Liga ähnlich schwer tun wie vor zwei Jahren, als nach sieben Spieltagen nur Tabellenplatz elf zu Buche stand, könnte es eine Hängepartie geben.

Reis selbst hatte sich angesprochen auf seine vertragliche Situation zuletzt noch betont gelassen gezeigt: "Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wann mein Vertrag ausläuft. Ich bin so eingestellt: Wenn alle Seiten zufrieden sind, dann wird der Vertrag verlängert. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten", so der S04-Coach, dessen Zielsetzung in Gelsenkirchen klar formuliert ist.

"Ich habe offen gesagt, was mein persönliches Ziel ist – und meiner Meinung nach auch passend zu Schalke: Wir wollen aufsteigen, auch wenn es sauschwer wird", wurde der Übungsleiter in der "Sport Bild" zitiert.