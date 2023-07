Max Kruse in Las Vegas von Paderborn-Wechsel überzeugt

IMAGO/RHR-FOTO

Max Kruse heuert beim SC Paderborn an

Mit der Verpflichtung von Max Kruse ist dem SC Paderborn ein echter Transfer-Coup gelungen. Nun ist durchgesickert, wie der Zweitligist den Ex-Nationalspieler von einem Wechsel überzeugt hat.

Laut "Sport Bild" lockte SCP-Trainer Trainer Lukas Kwasniok den Angreifer durch ein Facetime­-Telefonat nach Ostwestfalen.

Kruse weilte in diesem Sommer in Las Vegas, wo er an der World Series of Poker teilnahm. Nachdem der 35-Jährige in "Sin City" um die Wette zockte, kam es dem Medienbericht zufolge gegen 1:30 Uhr US-Ortszeit zum entscheidenden Gespräch mit Kwasniok.

Trainer und Spieler verstanden sich offenbar auf Anhieb. Kwasniok soll Kruse mit einer Schlüsselrolle beim SC Paderborn geködert haben. Der Ex-Nationalspieler konnte sich mit der Aussicht auf den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga ebenfalls anfreunden.

Dass sich SCP-Sportgeschäftsführer Benjamin Weber und Kruse bereits seit mehreren Jahren kennen, soll den Transfer ebenfalls begünstigt haben.

SC Paderborn: Max Kruse mit Assist gegen Podolski-Klub

"Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen", erklärte der Torjäger in der offiziellen Vereinsmitteilung über seinen Entschluss zugunsten der Ostwestfalen.

Er habe "habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen", meinte Kruse. Der Routinier hat für seinen Schritt in die 2. Bundesliga angeblich sogar Angebote aus der MLS ausgeschlagen.

Mittlerweile befindet sich Kruse mit dem SC Paderborn in der Saisonvorbereitung. Beim 4:0 (1:0) im Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze um Lukas Podolski steuerte der Neuzugang prompt eine Torvorlage bei.

Der SC Paderborn tritt zum Auftakt der 2. Bundesliga am 30. Juli bei der SpVgg Greuther Fürth an.