Frauen-WM-Quartier als "Dschungelcamp"

IMAGO

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg peilt den Titelgewinn an

Das deutsche "WM-Dschungelcamp" liegt am Championship Drive. Wenn der Name der Hotel-Durchfahrtsstraße ein Omen ist, kann es also nur gut werden mit den deutschen Fußballerinnen und ihrem australischen Quartier "Mercure Kooindah Waters Golf Club" - im dörflichen Umfeld von Wyong (4500 Einwohner), 90 km nördlich von Sydney. Zwischen dem Lake Tuggerah, einem Aldi, der morgens um 8.30 Uhr öffnet, einer Bowlingbahn und dem Naturschutzgebiet Yengo.

Dass darin mehr hausen könnte als die 200 verschiedenen Vogel-Arten, Wombats und Koalas, befürchtet vorab Felicitas Rauch. "Wir haben ein paar Mädels mit Spinnen- und Schlangenphobie. Da müssen wir ganz stark sein", scherzte die Abwehrspielerin vom VfL Wolfsburg. Also besser: Fenster zu! Dann kommen auch keine Bälle vom Golf-Kurs, in den die Anlage gebettet ist, und den beiden Tennisplätzen reingeflogen.

Martina Voss-Tecklenburg hat sich bewusst für die Abgeschiedenheit und dafür aber möglichst kurze Wege vor Ort entschieden. "Wir haben ein Quartier mit vielen Vorteilen, aber auch einigen Nachteilen", sagt die Bundestrainerin, "wir haben ein gutes Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen." Schließlich soll in Wyong ein WM-Geist der legendären Marken Spiez oder Campo Bahia entstehen.

Frauen-WM: Machen die Frauen den "Männer-Fehler"?

Parallelen zu jüngsten Männer-Desastern sind allerdings nicht ganz von der Hand zu weisen. Schon 2018 wollte Oliver Bierhoff im berüchtigten Beton-Ungeheuer von Watutinki die Wege zu - selbstredend fest eingeplanten - K.o.-Spielen in Moskau kurz halten. Die es durch das Aus in der Gruppenphase dann gar nicht gab.

Nun darf der Sieger der deutschen Gruppe H Viertelfinale, Halbfinale und Finale vor der Türe in Sydney bestreiten. Zudem wählten in Katar vor Kurzem 31 von 32 Teams ein Quartier in Doha, nur die deutschen Männer scherten aus in die Wüste - und hatten auf Sand gebaut.

"Fakt ist, dass wir am Tag vor jedem Spiel in einem Transferhotel sind und damit direkt in Großstädten", betont allerdings Voss-Tecklenburg. "Wir haben die Spielerinnen vorher gefragt. Als erste Antwort, was ihnen wichtig ist, kommt immer: Ein kurzer Weg zum Trainingsplatz. Das ist die absolute Priorität!" Zudem habe ihr Team "genau die Stärke, keinen Lagerkoller zu empfinden".

Zur Abwechslung dienen ein Restaurant (Curry des Tages für 20 australische Dollar oder gut 12 Euro) oder, wenn man denn mag, die Hochzeitsberatung inklusive Partypaket. Auf das gibt es derzeit immerhin bis zu 1000 Dollar Rabatt.