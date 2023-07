Das sind die neuen Kohle-Könige bei Eintracht Frankfurt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherbaum

Robin Koch ist einer der prominenten Neuzugänge bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in den letzten Tagen auf die Abgänge von Evan Ndicka und Daichi Kamada reagiert, hat auf dem Transfermarkt nachgerüstet. So sollen die Neuverpflichtungen Robin Koch und Ellyes Skhiri beim Fußball-Bundesligisten direkt eine Führungsrolle übernehmen - was sich auch in deren Gehältern bemerkbar macht.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, sollen die beiden Neuzugänge nämlich direkt ganz oben in der neuen Gehaltsstruktur der Frankfurter zu finden sein.

So sollen sowohl der Innenverteidiger Koch, der von Premier-League-Absteiger Leeds United offiziell zunächst nur ausgeliehen ist, als auch der aus Köln ablösefrei transferierte Skhiri pro Saison ein festes Gehalt von 3,5 Millionen Euro beziehen. Hinzu kommen noch mögliche Prämienzahlungen, die das Jahressalär laut dem Fachmagazin noch auf fünf Millionen Euro ansteigen lassen könnten.

Bei diesen Gehältern kann bei den Adlerträgern bis auf wenige Ausnahmen niemand mithalten.

Einzig die beiden deutschen Nationalspieler Kevin Trapp und Mario Götze sollen dem Medienbericht zufolge ebenfalls auf ein Festgehalt von 3,5 Millionen Euro kommen.

Eintracht Frankfurt hat schon über 30 Millionen Euro investiert

Genau diese vier Spieler - Trapp, Koch, Skhiri und Götze - werden nach den Wunschvorstellungen von Sportvorstand und Chef-Kaderplaner Markus Krösche die neue Erfolgsachse bei Eintracht Frankfurt.

Um dieses Gerüst möchte der neue Cheftrainer Dino Toppmöller eine schlagkräftige Mannschaft bauen, die in der kommenden Bundesliga-Spielzeit erneut um die Europapokal-Plätze mitspielen will.

Alleine für die bisherigen Neuverpflichtungen hat die SGE in diesem Sommer laut "Sport Bild" übrigens schon über 30 Millionen Euro an Ablösesummen und Handgeldern investiert. Weitere Neuzugänge bis zum Ende des Transferfensters im August sind zudem nicht ausgeschlossen.