Experte sicher: Kane zu Bayern nur "schwer vorstellbar"

IMAGO/Andrew Yates

Harry Kane will wohl zum FC Bayern - ob das klappt, ist jedoch fraglich

Die Chancen, dass der FC Bayern Wunschstürmer Harry Kane zum Saisonstart von Tottenham Hotspur loseisen kann, stehen trotz aller Bemühungen nicht gut - glaubt jedenfalls Fußballtransfer-Experte Gianluca Di Marzio.

"Wenn Tottenham nicht einige Spieler in ein Tauschgeschäft einbeziehen will, ist es schwer vorstellbar, dass der Deal zustande kommen würde", sagte Di Marzio im Interview mit "wettfreunde.net". Bayern München stehe nicht dafür, "mehr als 80 Millionen Euro für einen Stürmer zu zahlen". Ob sich die Bayern im Ringen um Kane wirklich auf ein Tauschgeschäft einlassen würden? Bei Leroy Sané oder Sadio Mané vielleicht, bei begehrteren Spielern wie Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Jamal Musiala sicher nicht.

Sollte Tottenham-Boss Daniel Levy außerdem mehr Geld für den 30-Jährigen fordern, werde es für Kane "sehr schwierig" nach München abzuwandern, so Di Marzio weiter. Levy lege dem langjährigen Spurs-Schützen zwar sicher keine Steine in den Weg gen München, "wenn er das wirklich will". Genau das aber glaubt Di Marzio nicht. "Ich glaube nicht, dass er den Wechsel forcieren will, weil er zu viel Respekt vor dem Verein hat. Andere Spieler würden es wahrscheinlich tun, aber er ist nicht diese Art von Person."

Tottenham will Kane-Wechsel zum FC Bayern wohl mit viel Geld verhindern

Tottenhams neuer Trainer Ange Postecoglou hatte zuletzt betont, aus sportlicher Sicht alles dafür zu tun, um Kane zum Bleiben zu überreden. Mehrere Medien berichteten, der Stürmer habe sich innerlich schon für einen Wechsel entschieden. Der Transfer hänge nur noch am Geld. Bislang soll Bayern zwei Angebote gemacht haben, das letzte über 80 Millionen Euro plus Boni. Tottenham reicht das offenbar nicht - die Spurs sollen mindestens 100 Millionen Euro für den Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft fordern.

Laut "The Telegraph" will Tottenham Kane zudem mit einer fetten Gehaltserhöhung in London halten. Demnach soll der Angreifer künftig 25 Millionen Euro pro Saison kassieren.