Schuster preist Gündogan an: "So wertvoll wie Lewandowski"

IMAGO/Mika Volkmann

Ilkay Gündogan will mit dem FC Barcelona hoch hinaus

Fußball-Ikone Bernd Schuster sieht in Ilkay Gündogan einen Königstransfer für den FC Barcelona. Der Nationalspieler sei der ideale Mann, um die Lücke zu füllen, die der zu Inter Miami abegewanderte Sergio Busquets hinterlassen habe.

"Wenn einem Klub plötzlich ein Spieler wie Busquets wegbricht, der seit 15 Jahren eine ganz zentrale Rolle im Mittelfeld gespielt hat, brauchst du einen Ersatz wie Gündogan. Der hat schon gezeigt, dass er bei einem großen Klub sehr erfolgreich spielen kann. Denn nur mit jungen Talenten wie Gavi und Pedri reicht es nicht, um international endlich wieder näher an die Großen zu kommen", sagte Schuster der "Sport Bild".

Gündogan hatte in der abgelaufenen Saison mit Manchester City das Triple gewonnen, ging danach ablösefrei nach Barcelona. Der 32-Jährige könne für die Katalanen "ähnlich wertvoll werden wie Lewandowski, der gleich in seiner ersten Saison in Barcelona Verantwortung übernommen hat." Lewandowski war im Sommer 2022 - ebenfalls ablösefrei - zu Barca gewechselt. Der Pole schoss in seiner ersten Saison in La Liga in 34 Spielen 23 Tore, hatte maßgeblichen Anteil am Meisterschafts-Gewinn.

Ilkay Gündogan und der FC Barcelona: Mission Champions League

Gündogans Mission bei Barca: "Ich möchte dazu beitragen, Barcelona wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört", sagte er. Und das ist die europäische Spitze. In der Champions League war für Barcelona vergangene Saison schon in der Gruppenphase Endstation. Ein GAU für die Klub-DNA. Trainer Xavi gibt die Marschroute vor. "Wir sind nicht die Favoriten, aber das Ziel ist, sie zu gewinnen. Wir sind Barca!"

Der FC Barcelona wartet seit 2015 auf einem Triumph in der Champions League, gewann den Henkelpott insgesamt fünfmal. Bernd Schuster spielte von 1980 bis 1988 für die Katalanen - die Königsklasse gewann der Mittelfeld-Stratege nie, dafür 1982 immerhin den Europapokal der Pokalsieger.