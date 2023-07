FC Bayern könnte wohl Mega-Summe für Kane hinblättern

IMAGO/Jacob King

Harry Kane ist der Wunschspieler des FC Bayern

Wann gibt Tottenham Hotspur im Poker um Harry Kane nach? Diese Frage stellen sich nicht nur die Verantwortlichen des FC Bayern. Um den Superstar in die Fußball-Bundesliga zu locken, sind die Münchner offenbar zu einem verbesserten Angebot bereit.

Am Dienstag berichtete "ESPN", dass der FC Bayern eine dritte Offerte für Kane in Erwägung zieht. "L’Équipe" zufolge könnte der deutsche Rekordmeister im Transfer-Poker um den Mittelstürmer nun einen Sockelbetrag von bis zu 95 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf den Tisch legen.

Nach Informationen der "Times" lehnte Tottenham Hotspur zuletzt eine Summe in der Höhe von rund 80 Millionen ab. "ESPN" berichtete hingegen von 94 Millionen Euro, die der FC Bayern im Rahmen seines jüngsten Angebots ins Spiel gebracht haben soll.

Tottenham-CEO Daniel Levy erweist sich jedoch als knallharter Verhandlungspartner. Der Geschäftsmann will Kane dem Vernehmen nach sogar noch von einer Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags überzeugen.

"Harry ist bereits Teil der Geschichte dieses Fußballklubs. Er ist einer der besten Stürmer der Welt, und ich möchte, dass er sich hier beteiligt", machte sich der neue Spurs-Coach Ange Postecoglou ebenfalls für einen Verbleib des englischen Nationalmannschaftskapitäns stark.

FC Bayern müsste Rekord-Summe für Harry Kane hinblättern

Am Ende des Tages kann der FC Bayern die Nordlondoner nur mit Geld umstimmen. Im Falle eines Zuschlags würde Kane beim deutschen Rekordmeister zum vereinsinternen Rekordtransfer avancieren.

2019 überwiesen die Münchner rund 80 Millionen Euro für Lucas Hernández an Atlético Madrid. Der französische Innenverteidiger ist mittlerweile zu Paris Saint-Germain weitergezogen.

Für Kane müssen die Bayern an ihre Schmerzgrenze gehen. Ein Ende der Transfer-Saga deutet sich noch nicht an. Die Drähte zwischen München und London werden weiter glühen.