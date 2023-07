Überraschung: Bayern-Star bei Werder gehandelt

IMAGO

Wechselt ein Star des FC Bayern zu Werder Bremen?

Der FC Bayern startet in die Vorbereitung für die neue Saison. Doch lange nicht alle Spieler, die beim Auftakt am Donnerstag dabei sind oder später dazustoßen, sollen auch zu Bundesliga-Beginn Mitte August noch an Bord sein. Es gibt zahlreiche Abgangsgerüchte. Unter anderem um einen Angreifer, der sich Werder Bremen anschließen könnte.

Während der FC Bayern München auf der Verpflichtungsseite derzeit vor allem den Transfer von Harry Kane vorantreibt - mit bislang völlig unabschätzbarem Ausgang, soll auf der Abgabenseite offenbar einiges mehr passieren.

Wie der "kicker" vermeldet, wurde allen voran dem bereits seit Längerem als Abgangskandidaten gehandelten Sadio Mané vonseiten der Bayern-Bosse bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister ohne ihn plane. Heißt: Mané, dem trotz eines Vertrages bis 2025 wohl nur ein Jahr in München vergönnt war, soll auf der Gehaltsliste Platz machen für mögliche Neuzugänge wie eben Kane.

20 Millionen Euro soll Mané derzeit verdienen, ein großer Posten, den die Verantwortlichen los werden wollen. Mané war in seinen zwölf Monaten beim Serienmeister sportlich unter den Erwartungen geblieben und hatte sich zudem eine vielbeachtete handgreifliche Auseinandersetzung mit seinem Kollegen Leroy Sané geliefert. Interessenten gibt es bislang vor allem aus Saudi-Arabien, wohin zuletzt einige (Alt-)Stars wechselten. Hier könnte eine "zufriedenstellende Ablöse" erzielt werden. Ob der Senegalese weiter im europäischen Fußball bleiben oder in den Wüstenstaat gehen will, ist bislang nicht bekannt.

Neben Mané soll auch Mathys Tel den FC Bayern verlassen, allerdings auf andere Art als der 31-Jährige, nämlich nur auf Zeit. Laut "kicker" denken die FCB-Bosse über eine Leihe des hochveranlagten 18-jährigen Franzosen nach, der im letzten Sommer für 20 Millionen Euro aus Rennes kam und noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Als mögliches Ziel haben die Münchner wohl die Bundesliga ausgemacht, damit Tel in gewohntem Umfeld bleibt. Mehrere Bundesligisten sollen Interesse am Mittelstürmer haben.

Konkret genannt wird vom Fachblatt Werder Bremen. Hier könnte der Teenager Erfahrungen sammeln, so der Wunsch. Die Grün-Weißen haben möglicherweise dann Bedarf, wenn (der auch schon in München gehandelte) Niclas Füllkrug den Weser-Klub verlässt. Nach einem Jahr soll Tel dann gereift zum FCB zurückkehren, um sich erneut beweisen zu können.

FC Bayern muss bei Duo wohl Geduld haben

Neben den beiden Offensivspielern greift der "kicker" auch Gerüchte um Marcel Sabitzer auf. Dieser wurde bereits mit AS Rom in Verbindung gebracht. Laut dem Bericht müssen die Italiener aber erst Einnahmen generieren. Dies könnte sich noch etwas hinziehen, heißt es. In den nächsten zwei bis drei Wochen wird wohl nichts passieren.

Gleiches gilt für Keeper Yann Sommer, der die Münchner (erst) dann verlassen könnte, wenn sein möglicher neuer Klub, Inter Mailand, André Onana nach England an ManUnited verkauft hat. Hier ist genauso wie bei Sabitzer Geduld gefragt.

Neben Sommer soll auch Alexander Nübel verkauft werden. In den letzten Berichten zum Torwart war zwischenzeitlich auch von einer Rückkaufklausel die Rede, die sich die Münchner sichern könnten. Ein bereits diskutierter Wechsel zum VfB Stuttgart scheint nicht zustande zu kommen.