Für Kinderhospiz-Verein: Nowotny bei Elfmeter-Cup dabei

AFP/SID/OLLY GREENWOOD

Jens Nowotny führt ein Charity-Team an

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jens Nowotny kickt für den guten Zweck: Der 49-Jährige wird im Rahmen des Elfmeterschießen Festival Cologne (15. bis 19. August) ein Charity-Team des Deutschen Kinderhospiz-Vereins, der durch das Event begünstigt wird, anführen und dabei auch selber vom Punkt antreten.

Bei der Veranstaltung treten Teams aus bis zu elf Spielerinnen und Spielern in Elfmeterschießen gegeneinander an. An den fünf Tagen wird es sechs Turniere mit unterschiedlichen Mottos geben. Ein Teil der Anmeldegebühr kommt der Stiftung "It's for Kids" zugute, die den Deutschen Hospiz-Verein unterstützt.

Zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung in Köln soll zudem am 19. August das Finale der deutschen Meisterschaft im Elfmeterschießen der Frauen und Männer ausgetragen werden.