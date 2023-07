Kehl gibt Update: So läuft die Kaderplanung des BVB

IMAGO/RHR-FOTO

Sebastian Kehl sprach über mögliche Zu- und Abgänge beim BVB

Die Kaderplanung von Borussia Dortmund für die kommende Saison schreitet voran. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gab nun ein Transfer-Update.

"Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt, sowohl in der Breite als auch bei der Anzahl der Spieler", stellte Kehl am Rande des 7:0-Testspielsieges gegen den Fünftligisten Westfalia Rhynern bei "Sky" klar.

Durch die Abgänge von Jude Bellingham, Mo Dahoud oder Raphaël Guerreiro seien allerdings "ein Paar Lücken" entstanden. Diese seien aber zum Teil durch Neuzugang Felix Nmecha geschlossen worden.

"Wir machen uns trotzdem Gedanken, ob wir auf unterschiedlichen Positionen noch was ergänzen", betonte Kehl und fügte hinzu: "Wenn sich auf der Abgangsseite noch was tut, werden wir reagieren können. Wir sind auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet."

Als Abschiedskandidaten gelten Nico Schulz und Thomas Meunier. Das Duo spielte schon in der vergangenen Saison kaum eine Rolle und soll von der Gehaltsliste gestrichen werden.

"Es gibt bei beiden noch keinen neuen Stand. Wir haben einen engen Austausch zu den Spielern", klärte Kehl auf: "Noch sind es unsere Spieler. Wir warten die Entwicklung ab. Nico ist derzeit nicht da, weil er Gespräche führt. Thomas trainiert regelmäßig."

BVB lässt sich bei Kapitänssuche Zeit

In dem Interview äußerte sich Kehl auch zur Konkurrenz in der anstehenden Spielzeit: "Viele Vereine verstärken sich sehr intelligent. Einige Vereine werden sicherlich noch etwas tun. Jeder Klub hat seine eigenen Ziele und budgetären Möglichkeiten."

Laut dem 43-Jährigen wird der FC Bayern einmal mehr als Favorit in die Saison gehen. "Aber warten wir doch mal ab, was in den nächsten Wochen noch bei der Kaderzusammenstellung passiert und dann werden wir unsere Ziele auch definieren", so der Sportdirektor.

Bei der Kapitänsfrage will sich der BVB Zeit nehmen nachdem Marco Reus sein Amt niedergelegt hatte. "Wir haben ein paar Spieler, die absolut geeignet sind für dieses Amt. Wir haben uns im Moment noch nicht final dazu entschieden, wie wir vorgehen", sagte Kehl.