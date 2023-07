Kane-Nachfolger? Tottenham nimmt Angreifer ins Visier

IMAGO/Sean Ryan/IPS/Shutterstock

Tottenham-CEO Daniel Levy pokert mit dem FC Bayern

Tottenham Hotspur will Harry Kane offiziell nicht zum FC Bayern ziehen lassen. Doch bereitet sich der Klub aus der Premier League im Hintergrund bereits auf einen Abschied des Superstars vor?

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, befindet sich Tottenham Hotspur bereits auf der Suche nach Alternativen für Kane. Namentlich wird Dusan Vlahovic von Juventus Turin genannt.

Der Angreifer war im Januar 2021 für über 80 Millionen Euro von der AC Florenz zum italienischen Rekordmeister gewechselt. Die ganz großen Erwartungen konnte der 23-Jährige bei Juventus aber noch nicht erfüllen. In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelstürmer 14 Tore in 42 Pflichtspielen - eine durchwachsene Bilanz.

Dem weiteren Bericht zufolge darf Vlahovic für rund 70 Millionen Euro wechseln. Auch der FC Bayern wurde zuletzt immer wieder mit dem Serben in Verbindung gebracht.

Doch die Münchner haben sich inzwischen klar auf Harry Kane als Wunschlösung festgelegt. Tottenham Hotspur hat die ersten beiden Angebote des deutschen Rekordmeisters dem Vernehmen nach abgelehnt. Öffentlich betonen die Nordlondoner, den englischen Nationalmannschaftskapitän trotz seines 2024 auslaufenden Vertrags über den Sommer hinaus im Verein halten zu wollen.

FC Bayern ruft - doch Tottenham kämpft um Kane

"Harry ist bereits Teil der Geschichte dieses Fußballklubs. Er ist einer der besten Stürmer der Welt, und ich möchte, dass er sich hier beteiligt", sagte der neue Spurs-Coach Ange Postecoglou zuletzt.

Ein Abschied von Kane in Richtung FC Bayern wäre für den Premier-League-Klub nicht nur aus sportlicher Sicht schmerzhaft. Immerhin ist der 29-Jährige seit fast einem Jahrzehnt das Aushängeschild von Tottenham.

Am Ende muss sich Spurs-CEO Daniel Levy entscheiden, ob er für Kane in diesem Sommer eine marktgerechte Ablösesumme mitnehmen oder einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2024 riskieren will.