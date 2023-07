Das Nübel-Problem des VfB Stuttgart

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Alexander Nübel ist ein Torwart-Kandidat beim VfB Stuttgart

Die T-Frage lässt den VfB Stuttgart nicht los. Die Schwaben basteln an ihrem Bundesliga-Kader, doch ein wichtiges Puzzlestück fehlt noch. Wer wird der neue Stammkeeper des Traditionsklubs?

In den vergangenen Tagen hat sich der Bundesligist mit Woo-yeong Jeong (SC Freiburg) verstärkt, dazu soll Jamie Lewling (Union Berlin) kommen. Eine große Kader-Baustelle ist weiter die Torwart-Position.

Während sich Ersatzkeeper Fabian Bredlow bereits die freigewordene Rückennummer 1 von Florian Müller (Wechsel zum SC Freiburg) geschnappt hat, sucht der VfB einen weiteren Keeper für das Torwart-Trio im Kader.

Da die Schwaben mit Dennis Seimen (17) ein großes Talent in den eigenen Reihen haben, hält der Klub nach "kicker"-Informationen nach einer Übergangslösung die Augen offen. Für die Torhüterposition komme daher nur eine Leihe infrage.

Zum einen wegen der Kosten, zum anderen, um Youngster Seimen nicht den Weg ins Team nicht zu versperren. Warnendes Beispiel ist Bernd Leno. Das damalige Torwart-Talent wechselte 2011 ohne ein Profispiel beim VfB zu Bayer Leverkusen und machte dort Karriere.

VfB-Kontakt zu Sommer erkaltet

Als mögliche VfB-Kandidaten wurden zuletzt die Bayern-Keeper Yann Sommer und Alexander Nübel gehandelt. Laut "kicker" ist der Kontakt zu Sommer zuletzt wieder erkaltet. Der Schweizer soll in Gesprächen mit dem italienischen Top-Klub Inter Mailand sein.

Mit Nübel hat der VfB offenbar noch nicht verhandelt. Der 26-Jährige wird den FC Bayern definitiv verlassen. Nach zwei Jahren bei AS Monaco würde er bei den Bayern hinter Manuel Neuer nur auf der Bank sitzen. Problem für den VfB: Der FCB will dem Bericht zufolge Nübel nicht verleihen, sondern nur verkaufen und sei schon in guten Verhandlungen mit einem englischen Team, das bereit ist, acht bis zehn Millionen Euro zu zahlen.

Talent Dennis Seimen soll übernehmen

Das Profil für die vakante Stelle hat VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth laut "kicker" so definiert. "Erfahren, ehrgeizig, aber nicht übermotiviert und bereit zur Seite zu treten, wenn Seimens Zeit gekommen sein sollte." Das hätte auf Alexander Meyer wohl zugetroffen. Er sei die Wunschlösung von Trainer Sebastian Hoeneß gewesen. Doch der 32-Jährige hatte von Borussia Dortmund keine Freigabe erhalten.

So geht die Torwart-Suche des VfB Stuttgart in die nächste Runde. Nur eines ist klar: In nicht allzu ferner Zukunft soll Eigengewächs Seimen das Tor der Schwaben hüten. Eine Beförderung in der kommenden Spielzeit ist nicht ausgeschlossen.