Müller will anfälligen Fährmann verdrängen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marius Müller kam vom FC Luzern nach Schalke, will bei den "Knappen" die neue Nummer 1 werden

Wer steht im "Knappen"-Kasten? Alle Jahre, Monate, Wochen treibt den FC Schalke 04 die T-Frage um. Vor dem Saisonstart in die 2. Bundesliga ist das nicht anders. Routinier Ralf Fährmann kämpft um seine Fitness. Ein Herausforderer will seine Chance nutzen.

Zumindest quantitativ ist Bundesliga-Absteiger Schalke auf der Torwart-Position gut aufgestellt. Trainer Thomas Reis hat gleich fünf Torleute mit ins Trainingslager nach Mittersill in Österreich genommen. Wer beim Saisonstart der "Königsblauen" in rund zwei Wochen beim Hamburger SV das Schalke-Tor hütet, ist aber offen.

Wie der "kicker" berichtet, läuft es auf einen Zweikampf zwischen der etatmäßigen Nummer 1, Ralf Fährmann, und Neuzugang Marius Müller (kam vom FC Luzern) heraus. Der als Stammtorwart der Zukunft auf Schalke vorgesehene Justin Heekeren sei demnach nach einem Kreuzbandriss im Winter noch nicht bereit.

Schalke 04: Torwart Marius Müller im Testspiel noch nicht ganz sicher

Fährmanns Problem sind seine vielen Verletzungen und Weh-Wehchen. Ender der Vorsaison war der 34-Jährige mit Adduktorenproblemen ausgefallen, in der "Vorbereitung auf die Vorbereitung" (so Reis) erlitt er einen Muskelfasserriss und hatte eine Zahn-OP.

In Österreich konnte er laut dem Fachmagazin das Torwarttraining noch nicht voll mitmachen. Ob Fährmann zum Start der Mission Wiederaufstieg rechtzeitig fit wird, ist fraglich.

Müller, laut eigener Aussage für die "Herausforderer-Rolle" verpflichtet, will die Chance nutzen. "Ich bin gekommen, um irgendwann einmal in der Hütte zu stehen", sagt der 30-Jährige. Er sei vor allem bei hohen Bällen ein "mutiger Torwart", habe in der Schweiz zudem sein Aufbauspiel stark verbessert, beschreibt Müller die eigenen Vorzüge. Für S04 wolle er "ein Ankerpunkt" sein, "auf den sich die Teamkollegen immer verlassen können".

Aber: Beim 0:2 im Test gegen den FC Kopenhagen fiel Müller mit einigen Unsicherheiten auf. Reis hat nun die Wahl.