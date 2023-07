Terzic sieht Licht und Schatten bei Juwel: "Luft nach oben"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Edin Terzic spielte mit seinem BVB am Mittwochabend in Hamm-Rhynern

Mit einem standesgemäßen 7:0-Sieg beim Oberligisten Westfalia Rhynern hat Borussia Dortmund ein erfolgreiches erstes Testspiel in der laufenden Saisonvorbereitung bestritten. Nach der Partie zeigte sich BVB-Cheftrainer Edin Terzic durchaus angetan von der Leistung seiner Mannschaft.

Die Dortmunder waren mit einem breiten Kader gegen den Fünftligisten angetreten, wechselten im Laufe der Partie auf allen Positionen durch. Viele junge Akteure sowie Rückkehrer hatten so die Gelegenheit, Eigenwerbung für höhere Aufgaben zu betreiben.

"Wir verteilen sehr viele Chancen in den Vorbereitungsspielen. Wir hatten sehr viele junge Spieler aus dem NLZ und ein paar Neuzugänge dabei. Wir haben viele gute Dinge gesehen. Trotzdem bleiben natürlich ein paar Themen, die wir weiter in Angriff nehmen wollen", meinte BVB-Coach Edin Terzic nach den 90 Minuten in Hamm.

Die Zeit der Bewährung läuft aktuell vor allem für Julian Rijkhoff. Das niederländische Sturmtalent, in der letzten Saison Top-Torjäger der U19-Mannschaft der Schwarz-Gelben, hofft noch auf den Sprung in den Profi-Kader.

Am Mittwochabend durfte er in der ersten Halbzeit in der Sturmzentrale ran und trug sich mit einem Tor kurz vor der Halbzeitpause in die Torschützenliste ein.

Terzic mit Lob für BVB-Youngster Rijkhoff

"Ich glaube es ist jetzt das dritte Mal, dass Julian Teile der Vorbereitung mitmacht. Das ist ja genau der Fahrplan, den wir mit unseren jungen Spielern fahren wollen. Julian ist immer noch ein junger Kerl. Wir werden ganz genau hinschauen", meinte Terzic über den Auftritt des 18-Jährigen, der in der A-Jugend-Bundesliga bei insgesamt überragenden 35 Toren in 34 Spielen steht.

Terzic betonte im Hinblick auf das Sturmjuwel: "Jeder bekommt seine Chance - und das ist jetzt die Chance von Julian Rijkhoff, sich in den nächsten Tagen zu zeigen. Heute hat er es ordentlich gemacht. Auch da ist noch Luft nach oben, wie bei allen anderen auch. Aber wir sind natürlich zufrieden mit der Entwicklung."

Wie lange der Youngster nun noch bei den Profis mittrainieren darf, ließ der Dortmunder Übungsleiter allerdings noch offen.