Bei Füllkrug-Abgang: Holt Bremen einen DFB-Star?

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Top-Stümer Füllkrug könnte Bremen noch in diesem Sommer verlassen

Bleibt er? Oder geht er? Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ist weiter völlig unklar. Nachdem es lange Zeit still um den deutschen Nationalspieler war, kamen in den vergangenen Tagen erneute Wechsel-Gerüchte auf. Und auch die Werderaner sollen sich für einen möglichen Abgang wappnen.

Sollte der Torschützenkönig (16 Tore) der abgelaufenen Spielzeit den Verein im Sommer tatsächlich verlassen, muss logischerweise Ersatz her. Einen Kandidaten sollen die Verantwortlichen der Bremer bereits ausgemacht haben. Laut Informationen der "Bild" soll Mergim Berisha auf dem Zettel des Klubs stehen.

Zwar wurde der Stürmer vom FC Augsburg erst kürzlich fest verpflichtet, allerdings soll ein direkter Weiterverkauf bei weitem nicht ausgeschlossen sein. Dem Vernehmen nach zahlten die Fuggerstädter rund vier Millionen für den 25-Jährigen, der bereits im letzten Sommer per Leihe von Fenerbahce Istanbul kam.

Bleibt Füllkrug doch in Bremen?

In der Saison 22/23 erzielte Berisha in wettbewerbsübergreifend 23 Partien neun Tore und bereitete vier weitere vor. Mit seinen guten Leistungen spielte er sich sogar in den Kreis der Nationalmannschaft für die er Ende März debütierte.

Allzu einfach dürften mögliche Verhandlungen zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen aber nicht werden. Demnach verlangt der FCA rund 16 bis 20 Millionen Euro Ablöse für Berisha. Für die Bremer, die eine ähnliche Summe bei einem Verkauf von Niclas Füllkrug anstreben, zu hoch.

Laut "Bild" will Werder die Einnahmen aus einem Abgang seines Stürmers nicht komplett wieder ausgeben. Zudem sei ein Verbleib des 30-Jährigen weiter ein Thema. Beide Seiten sollen weiterhin über eine Vertragsverlängerung verhandeln. Allerdings soll die Gehaltsfrage die Gespräche derzeit erschweren.

Zuletzt wurden Florenz, Bayer Leverkusen und sogar der FC Bayern als mögliche Interessenten für Niclas Füllkrug gehandelt.