FC Schalke 04 nimmt Türkei-Juwel ins Visier

IMAGO/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 soll ein Auge auf Sahin Kalinsazlioglu geworfen haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist der FC Schalke 04 offenbar in der Türkei auf Mittefeldjuwel Sahin Kalinsazlioglu von Besiktas gestoßen.

Wie das Portal "fussballeuropa.com" berichtet, haben sich Verantwortliche des FC Schalke 04 bei Besiktas wegen Kalinsazlioglu erkundigt. Ein konkretes Angebot sei dem türkischen Topklub aber noch nicht vorgelegt worden.

Sollten die Knappen ihre Bemühungen um den 17 Jahre alten defensiven Mittefeldspieler intensivieren, müssen sie sich allerdings auf zahlreiche Konkurrenten gefasst machen.

Dem Bericht zufolge sind auch der SC Freiburg, der 1. FSV Mainz 05 und die TSG 1899 Hoffenheim aus der Bundesliga sowie US Sassuolo, der FC Empoli und der FC Bologna aus der italienischen Serie A an Kalinsazlioglu interessiert. Demnach könnten die ersten Offerten bald in Istanbul eintreffen.

Kalinsazlioglu gilt als eines der größten Talente von Besiktas. In der vergangenen Saison spielte der 17-Jährige in der U19, in der Liga verpasste er kein einziges Spiel. Auch dank Kalinsazlioglu spielte Besiktas in der Meisterschaft lange vorne mit, musste sich am Ende aber mit Platz zwei begnügen.

Dank seiner starken Leistungen winkt dem Juwel sogar eine Beförderung zu den Profis. Trainer Senol Günes plant Kalinsazlioglu in der kommenden Spielzeit wohl beim SüperLig-Team ein - sofern er nicht bei den Lockrufen aus der Bundesliga oder der Serie A schwach wird.

Kalinsazlioglu besticht durch Spielintelligenz

Kalinsazlioglu besticht vor allem durch seine Spielintelligenz. Außerdem geht er als Führungsspieler voran und verfügt über starke Physis sowie eine ausgezeichnete Zweikampfführung.

Auf Schalke wäre Kalinsazlioglu wohl zunächst für die U19 oder U23 in der Regionalliga West eingeplant. Mit starken Leistungen könnte er sich aber auch für Einsätze im Team von Trainer Thomas Reis in der 2. Fußball-Bundesliga empfehlen.