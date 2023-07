Bellingham bei Real intern schon mit Zidane verglichen?

IMAGO/Isabel Infantes

Jude Bellingham wechselte für 103 Millionen Euro vom BVB zu Real Madrid

Jude Bellingham ist von Bundesliga-Vizemeister BVB zu Real Madrid gewechselt. Bei seinem neuen Arbeitgeber hat der junge Engländer offenbar in Windeseile großen Eindruck hinterlassen.

Real Madrid ist schon jetzt verzückt von Jude Bellingham, berichtet Joaquín Maroto, stellvertretender Chefredakteur der spanischen Zeitung "AS". "In Madrid sagen sie bereits: Seit Zinédine Zidane ist ein solcher Mittelfeldspieler nicht mehr zum Klub gekommen", will Maroto erfahren haben.

Eine durchaus erstaunliche Aussage, wird der so erfolgreiche Klub seit Jahren doch im Mittelfeld von Spielern wie Luka Modric oder Toni Kroos gelenkt. Zudem hat Jude Bellingham noch nicht ein Pflichtspiel für die Königlichen bestritten, erst seit Montag ist der Ex-Borusse mit seinen neuen Kollegen in die Saisonvorbereitung gestartet.

Nach den ersten Eindrucken sei jedoch offensichtlich: Der ehemalige BVB-Profi weise jene spielerische Klasse auf, die auch einst Zidane ausgezeichnet hatte, so Maroto. Intern sei diese Meinung im Trainerteam bereits weit verbreitet.

Superstars im Konkurrenzkampf bei Real Madrid

Dass Jude Bellingham den Vergleich mit der Real-Ikone nicht scheut, hatte der Neuzugang bereits bei seiner Vorstellung in der spanischen Hauptstadt hervorgehoben. Zidane sei schon immer ein "Vorbild" für ihn gewesen, nach Absprache mit seinem neuen Teamkollegen Jesús Vallejo bekam er mit der Vertragsunterschrift das begehrte Trikot mit der Rückennummer fünf - das einst der französische Weltmeister von 1998 getragen hatte.

Wie Bellingham im von Real-Trainer Carlo Ancelotti bevorzugten 4-3-3-System eingesetzt wird, bleibt vorerst abzuwarten. Klar ist jedoch, dass sich der Neuling zunächst einmal einem großen Konkurrenzkampf stellen muss.

Neben den Altstars Luka Modric und Toni Kroos, die jeweils bis 2024 verlängert haben, stehen dem Italiener noch die französischen Talente Aurélien Tchouaméni (23) und Eduardo Camavinga (20) zur Verfügung.