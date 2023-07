Medien: Interesse an Gravenberch "erkaltet"

IMAGO/nordphoto GmBH / Meuter

Bleibt dem FC Bayern wohl erhalten: Ryan Gravenberch (r.)

33 Einsätze in seiner ersten Saison für den FC Bayern lesen sich zwar gar nicht schlecht, dass Ryan Gravenberch dabei aber lediglich 937 Minuten auf dem Rasen stand, trübt die Bilanz und die Laune des Niederländers gewaltig - das bekundete der Mittelfeldspieler sogar mehrfach öffentlich. Ein Wechsel zum FC Liverpool galt daher als heiße Option, die inzwischen aber wohl erkaltet ist.

"So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben", stellet Ryan Gravenberch Mitte Juni im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" klar, was er von seinem ersten Jahr beim FC Bayern hält. Dass auch ein vorzeitiger Abschied eine Option sei, verhehlte der 21-Jährige nicht.

Gerüchte um mögliche Interessenten schossen in der Folge nur so ins Kraut, vor allem der FC Liverpool um den deutschen Startrainer Jürgen Klopp soll mit Gravenberch geflirtet haben. Die Reds haben ihren Fokus aber angeblich längst umgeschwenkt.

Ein "halbes Auge" müsse man noch auf die Entwicklungen haben, das Interesse des FC Liverpool an Gravenberch sei jedoch "erkaltet", urteilt Fabrizio Romano bei "caughtoffside". Klopp und Co. hätten den Youngster zwar auf dem Radar gehabt und Gespräche hätten auch stattgefunden, die Transferaktivitäten des Premier-League-Klubs legen aber nah, dass die Bemühungen nicht weiter intensiviert werden, so Romano weiter.

Ablösevorstellung des FC Bayern angeblich zu hoch

Mit Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai hat Liverpool inzwischen zwei Hochkaräter für die Spielfeldmitte unter Vertrag genommen, eine weitere Investition ist eher unwahrscheinlich.

Zumal die Reds zähe Transferverhandlungen eher scheuen. Diese würden im Fall Gravenberch wohl drohen. Der FC Bayern betonte bereits, den Youngster (Vertrag bis 2027) gerne in den eigenen Reihen halten zu wollen. Zuletzt berichtete "Sky", dass der deutsche Rekordmeister bei einem Verkauf daher 40 bis 50 Millionen Euro verlangen würde. Laut Romano eine Summe, die Liverpool nicht zahlen würde.