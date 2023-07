Bayern-Flirt endgültig vom Markt

IMAGO/David Ramirez

Der spanische Nationalspieler Pau Torres (M.) war zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden

Der FC Bayern baut in diesem Sommer seine Innenverteidigung um, zahlreiche Abwehrspieler wurden zuletzt als mögliche Nachfolger gehandelt. Ein Transfer-Kandidat ist nun aber endgültig vom Markt.

Der spanische Abwehrspieler Pau Torres wechselt vom FC Villarreal zum englischen Premier-League-Vertreter Aston Villa. Das gab der Klub aus Birmingham am Mittwoch offiziell bekannt. Beim Tabellensiebten der vergangenen Spielzeit unterzeichnete Torres einen Vertrag bis 2028.

Torres war Mitte Juni erstmals als Kandidat beim FC Bayern gehandelt worden. Als Linksfuß galt der 23-Jährige zunächst als geeigneter Ersatz für Lucas Hernández, der sich mittlerweile Paris Saint-Germain angeschlossen hat.

Als erste Option war Torres in München aber wohl nie wirklich im Gespräch. Auch deshalb hatte sich ein Transfer zu Aston Villa in den vergangenen Wochen immer mehr angedeutet. Der Klub aus dem Nordwesten Englands hatte sich vielmehr gegen die heimische Konkurrenz durchsetzen müssen, wurde der Abwehrmann doch zuletzt auch bei Tottenham Hotspur gehandelt.

FC Bayern findet Nachfolger von Lucas Hernández

Aston Villa bezahlt Berichten zufolge 33 Millionen Euro Ablöse für den Spanier, der in seiner Karriere auf 136 Partien in LaLiga und zwölf in der Champions League zurückblicken kann. Mit seinem neuen Klub hat er dank der überraschend guten Platzierung in der Vorsaison die Chance, über die Conference-League-Qualifikation erneut internationale Erfahrung auf Klubebene zu bekommen.

Der FC Bayern wird sein durch den Abgang von Lucas Hernández entstandene Lücke in der Defensive derweil übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Südkoreaner Kim Min-jae stopfen.

Angeblich muss der deutsche Rekordmeister rund 50 Millionen Euro an Italiens Meister SSC Napoli überweisen, Kim soll in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.