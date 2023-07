Dieser Schalke-Star will Kapitän werden: "Mein Anspruch"

IMAGO/RHR-FOTO

Cedric Brunner startet in sein zweites Jahr beim FC Schalke 04

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 steht aktuell noch ohne festen Mannschaftskapitän für die bevorstehende Saison da, nachdem Danny Latza von seinem Amt zurückgetreten war. Aktuell gelten mehrere S04-Spieler als potenzielle Nachfolger, von denen sich einer nun öffentlich in Stellung brachte.

Im Trainingslager der Königsblauen in Mittersill setzte Cheftrainer Thomas Reis zuletzt auf Erfahrung, was das Tragen der Kapitänsbinde anging. Beim Testspiel gegen den dänischen Topklub FC Kopenhagen (0:2) lief zunächst Innenverteidiger Marcin Kaminski (31 Jahre jung) als S04-Captain auf, ehe in der zweiten Halbzeit der 35-jährige Simon Terodde übernahm.

Daneben machen sich noch weitere Akteure Hoffnungen darauf, den FC Schalke 04 in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga als Kapitän auf das Spielfeld zu führen.

Reis bestimmt den neuen Kapitän beim FC Schalke 04

Zu ihnen zählt auch Rechtsverteidiger Cedric Brunner, der aus seinen Ambitionen gar keinen Hehl machte: "Ich will mehr Verantwortung übernehmen. Das muss mein Anspruch sein", meinte der 29-Jährige im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Brunner hat eine für ihn logische Erklärung, die seinen Anspruch auf die Spielführer-Binde bei den Gelsenkirchenern rechtfertigt: "Von den Jungs, die auf Schalke geblieben sind, bin ich einer derjenigen, die in der vergangenen Saison am meisten gespielt haben", so der Schweizer.

In der Tat hat der Außenverteidiger im Abstiegsjahr der Knappen 28 Ligaspiele bestritten, allesamt von Beginn an.

"Der Trainer wird einen guten Kapitän finden, da bin ich sicher. Sollte der Trainer auf mich zukommen, werde ich nicht nein sagen", stellte Brunner klar. Schalkes-Cheftrainer Thomas Reis hatte bereits darüber informiert, dass er selbst den kommenden Kapitän bei den Königsblauen ernennen wolle.