Bericht: BVB nimmt Franzosen-Juwel ins Visier

IMAGO/Balint Szentgallay

Tidiam Gomis spielte bei der U17-EM im Endspiel gegen Deutschland

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich in Sachen Neuverpflichtungen in diesem Transfersommer bisher noch zurückgehalten. Einziger kostspieliger Neuzugang war bisher Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg, hinzu kommt der ablösefrei aus Gladbach geholte Ramy Bensebaini. Bei der intensiven Suche nach weiteren Alternativen ist der BVB nun mutmaßlich in Frankreich fündig geworden.

Laut eines französischen Medienberichts sind die Schwarz-Gelben nämlich an Tidiam Gomis interessiert, der als eine der größten Nachwuchshoffnungen des Landes gilt.

Gomis steht bei SM Caen unter Vertrag, einem Klub aus der zweiten französischen Liga. Für die Profis hat der 16-Jährige allerdings noch kein Spiel bestritten, fiel aber in den Jugendklassen sowie den französischen U-Nationalmannschaften umso mehr auf. Bei der abgelaufenen U17-Europameisterschaft spielte er etwa im Endspiel gegen die deutsche Auswahl mit, die sich bekanntlich mit 5:4 im Elfmeterschießen durchsetzte.

Gomis kommt auf den offensiven Flügelpositionen zum Einsatz und gilt als besonders tempostark und trickreich. Der BVB soll an den Verein des Youngsters herangetreten sein, für den er in der kommenden Saison in der Ligue 2 debütieren könnte. Das vermeldete der Sender "RMC".

Bundesliga-Konkurrenz für den BVB bei Gomis?

Laut dem Medienbericht sollen Offizielle von Borussia Dortmund schon vor Ort in Caen gewesen sein und direkt mit Vereinsvertretern über den Teenager gesprochen haben.

Allerdings soll mit Bayer Leverkusen auch ein Bundesliga-Konkurrent des BVB ebenfalls an Gomis dran sein. Die Werkself stehe demnach sogar in direktem Konktakt mit dem Spieler selbst, beziehungsweise mit dessen Familie.

Aus Frankreich sind mehrere Eliteklubs natürlich ebenfalls längst auf das Offensiv-Juwel aufmerksam geworden. So soll er laut "RMC" auch bei der AS Monaco und Olympique Lyon auf dem Zettel stehen.