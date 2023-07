Tel lehnt Leih-Idee des FC Bayern ab

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Mathys Tel will sich beim FC Bayern durchsetzen

Nachdem der "kicker" vermeldete, der FC Bayern spiele mit dem Gedanken, Offensiv-Talent Mathys Tel in der Saison 2023/24 zu verleihen, kommt nun ans Licht, wie der Youngster selbst zu dieser Idee steht.

28 Einsätze, sechs Tore: So lautet die Bilanz von Mathys Tels erster Saison im Trikot des FC Bayern. Noch einmal kräftig aufgewertet wird die Statistik, wenn man bedenkt, dass der 18-Jährige meist nur kurz auf dem Rasen stand und insgesamt gerade einmal 600 Minuten sammelte.

Da unklar ist, ob der Franzose 2023/24 deutlich mehr Spielanteile bekommen wird, soll man an der Säbener Straße intern darüber diskutiert haben, den Angreifer zu verleihen. Konkret nennt der "kicker" Werder Bremen als möglichen Abnehmer. Ein Szenario, dass allerdings so gar nicht im Sinne des Youngsters ist.

"Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann auch keine Gerüchte über eine mögliche Leihe zu Werder Bremen bestätigen. Mathys will bleiben und sich verbessern. Unsere Haltung ist klar: Mathys will einer der Besten werden! Und bei allem Respekt, es ist ihm egal, wer in diesem Sommer noch zu den Bayern kommen wird. Mathys ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen", zitiert "Sky" Tels Berater Gadiri Camara.

Zuvor berichtete schon Kerry Hau von "Sport1", Tel sei "hochmotiviert", die Vorbereitung der Münchner zu nutzen, um sich für weitere Einsätze zu empfehlen. Dabei soll der französische U19-Nationalspieler durchaus auch auf die Offensivpositionen abseits der Sturmmitte schielen.

Youngster will sich "ohne Umweg" beim FC Bayern durchsetzen

Allerdings bestätigt Hau, dass die Bayern "schon länger" über eine Leihe diskutieren, mit dieser Idee bislang jedoch nicht an Tel und dessen Berater herangetreten sind. Das Top-Talent habe derweil längst für sich entschieden, beim deutschen Rekordmeister bleiben "und sich ohne Umweg" durchsetzen zu wollen, heißt es weiter.

Bereits im Mai wendete sich Tels Seite an die Öffentlichkeit und bestätigte "Sport1", dass sich der Rechtsfuß beim FC Bayern durchsetzen wolle. "Mathys wird in München bleiben, egal, was passiert. Er weiß, wenn er die Nummer eins in seinem Team sein möchte, muss er arbeiten und sich Schritt für Schritt verbessern", zitierte der Sender damals die Agentur, die die Belange Tels vertritt.

Anschließend kursierten dennoch Gerüchte um ein zeitweises Engagement beim FC Augsburg. Tels Vertrag in München endet im Sommer 2025.