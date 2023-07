Becker fordert Mega-Kane-Deal vom FC Bayern

IMAGO/Julia Rahn

Tennis-Legende Boris Becker rät dem FC Bayern zum Transfer von Harry Kane

Harry Kane ist und bleibt das große Thema rund um den FC Bayern. Auch an Tennis-Legende Boris Becker geht die Diskussion nicht vorbei. Der langjährige Fan des Rekordmeisters hat eine klare Meinung zu einem möglichen Transfer des englischen Stürmerstars. Und die lautet: kaufen, und zwar um (fast) jeden Preis!

Ob Harry Kane in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt, hängt maßgeblich davon ab, wie viel Geld die Münchner für den Superstar zahlen können bzw. wollen. Dem Vernehmen nach müssten sie den Stürmer zum neuen Rekordtransfer der Vereinsgeschichte machen, um den Deal abzuwickeln. Tennis-Legende Boris Becker würde das begrüßen.

In einer Frage-Antwort-Runde mit seinen Fans wurde Becker von einem Anhänger gefragt, ob der FC Bayern Kane für 100 Millionen Euro verpflichten sollte. Seine Antwort: "Alles hat natürlich seinen Preis, aber Harry Kane ist es wert!!!" Er habe den Spurs-Star jahrelang spielen sehen und sei "ein großer Bewunderer", ergänzte Becker, der München zudem als seine Lieblingsstadt und sich selbst nach wie vor als "glühenden Anhänger" des FC Bayern bezeichnete.

Kurswechsel beim FC Bayern ausgeschlossen

Nicht wenige Fans der Münchner teilen Beckers Meinung. In einer sport.de-Umfrage mit mehreren Zehntausend abgegebenen Stimmen sprachen sich nur 24 Prozent für eine Obergrenze von 80 Millionen Euro aus. Fast die Hälfte aller Abstimmenden hält eine Ablöse von 100 Millionen Euro und mehr für gerechtfertigt. Rund ein Drittel vertritt die Meinung, dass sich der FC Bayern lieber um einen anderen Stürmer bemühen sollte.

Einen Kurswechsel wird es in der Stürmer-Frage an der Säbener Straße aber wohl nicht mehr geben. Schon seit Wochen heißt es, Kane sei die unumstrittene Nummer eins auf der Wunschliste. Angeblich sind die Münchner sogar dazu bereit, ein Jahr auf einen Wechsel des Engländers zu warten. In diesem Fall müssten sie keinen einzigen Euro Ablöse zahlen, denn Kanes Vertrag in Tottenham läuft 2024 aus.