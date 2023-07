Enthüllt! DFB-Star lehnte Anfrage vom Playboy ab

IMAGO/Frederic Kern

Giulia Gwinn (r.) war im letzten Jahr auch schon Gast in der Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?"

Am 24. Juli wird es für die Deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft so richtig Ernst, wenn es bei der WM in Australien und Neuseeland ins erste Gruppenspiel gegen die Auswahl Marokkos geht. Ehe es sportlich so richtig zur Sache geht, schreibt das DFB-Team aktuell auch abseits des Platzes noch Schlagzeilen. Jüngstes Beispiel: Eine lukrative Playboy-Offerte an Giulia Gwinn vom FC Bayern.

Wie die "Bild" jetzt enthüllte, hat das Magazin bei der 24-Jährigen für ein Nacktfoto-Shooting angefragt und wollte die Fußballerin aufs Cover bringen.

Die WM in Down Under wird Giulia Gwinn aufgrund ihrer schweren Knieverletzung von vor einem Jahr zwar verpassen, dennoch ist sie mit ihren über 520.000 Followern bei Instagram einer der größten Stars im deutschen Frauenfußball.

Playboy-Chef Florian Boitin bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Gwinn zu Jahresbeginn offiziell für die Nacktbilder angefragt wurde: "Giulia Gwinn ist nicht nur eine herausragende Sportlerin, sondern auch eine wunderschöne junge Frau. Deshalb ist eine Persönlichkeit wie sie selbstverständlich für Playboy interessant."

Laut dem Medienbericht habe die Abwehrspielerin des FC Bayern aber abgesagt, sie habe an dem Shooting kein Interesse gehabt. Unabhängig davon, wie lukrativ das Foto-Projekt geworden wäre.

Bundestrainerin lehnte Anfrage ebenfalls ab

Vor dem Hintergrund der aktuellen Anfrage berichtete auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der "Bild" jetzt darüber, vom Playboy kontaktiert worden zu sein - und zwar vor über 30 Jahren.

"15.000 Mark hätte ich dafür bekommen können. Und ich hätte gar kein Problem damit gehabt, mich so ablichten zu lassen. Aber ich hatte davor schon einige turbulente Ereignisse mit meinen Eltern durch. Ich bin ja schon mit 17 Jahren zu Hause raus. Dann wollte ich ihnen nicht auch noch das Playboy-Thema zumuten", so die heute 55-Jährige.

Grundsätzlich steht MVT dem Magazin aber weiterhin positiv gegenüber: "Ich finde, dass der Playboy super ästhetische Fotos hat. Ich würde jeder Spielerin die Entscheidung selbst überlassen, aber ihr immer sagen, was es für Vor- und Nachteile haben kann."