RTL zeigt Bayern-Tests gegen City, Liverpool und Monaco

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Bayern-Fans haben gut lachen: RTL zeigt die Vorbereitungsspiele der Münchner live im Free-TV

Internationaler Spitzen-Fußball am Nachmittag! RTL überträgt im Juli und August drei hochkarätige Testspiele des FC Bayern München live und exklusiv im Free-TV.

Der Bundesliga-Rekordchampion lässt sich in der ersten Saison-Vorbereitung unter Cheftrainer Thomas Tuchel nicht bitten und testet gegen die "Crème de la Crème" des europäischen Fußballs. RTL schafft für die Live-Übertragungen großflächig Platz im Tagesprogramm.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten."

Am Mittwoch, den 26. Juli, trifft der FC Bayern in Tokio um 12:25 Uhr deutscher Zeit auf die amtierenden Champions-League-Sieger von Manchester City. Packen die Bayern im Duell mit ihrem Ex-Trainer Pep Guardiola die Revanche für das vorzeitige Aus in der Königsklasse?

Der 2. August, ebenfalls ein Mittwoch, steht im Zeichen des Duells zweier deutscher Top-Trainer. Um 13:25 Uhr treffen Thomas Tuchels Münchner in Singapur auf den FC Liverpool von Jürgen Klopp.

Den letzten Test vor dem Bundesligastart bestreitet der FC Bayern am Montag, den 7. August, um 16:55 Uhr gegen den achtmaligen französischen Meister AS Monaco unter dem ehemaligen Bundesligatrainer Adi Hütter.