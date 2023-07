BVB bedient sich beim MSV Duisburg

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Julian Hettwer wechselt wohl vom MSV Duisburg zum BVB

Die Reservemannschaft von Borussia Dortmund bekommt für die kommende Saison offenbar Verstärkung im Angriff. Sturm-Talent Julian Hettwer wechselt wohl vom MSV Duisburg zum BVB II.

Wie die "WAZ" berichtet, schließt sich Hettwer dem Konkurrenten in der 3. Liga an. Demnach zahlt der BVB eine siebenstellige Summe, um den Angreifer aus seinem bis 2024 datierten Vertrag in Duisburg loszueisen.

Vor einigen Wochen seien die Schwarz-Gelben noch mit einem ersten Angebot gescheitert, die verbesserte Offerte trägt nun offenbar Früchte.

Hettwer fehlte bereits am Donnerstag beim offiziellen Mannschaftsfototermin der Zebras. Laut einer Erklärung des Vereins sei der 20-Jährige erkrankt.

Hettwer wurde im Juni 2003 in Bochum geboren und lernte beim dort ansässigen VfL das Fußballspielen. 2017 schloss er sich dem FC Schalke 04 an. Nur ein Jahr später folgte der Wechsel in die Jugend des MSV Duisburg.

Bereits mit 15 Jahren durfte Hettwer bei den Blau-Weißen Profiluft schnuppern und am Wintertrainingslager in Portugal teilnehmen. Sein Debüt bei den Profis feierte er im November 2020 im Alter von 18 Jahren. Bei der 1:2-Niederlage gegen Türkgücü München legte er prompt einen Treffer auf.

Hettwer als achter Neuzugang des BVB?

In der Saison 2021/2022 kam Hettwer bereits zu 26 Einsätzen in der 3. Liga. Ein Tor und vier Vorlagen standen zu Buche. In der vergangenen Spielzeit kam der Youngster auf sieben Scorerpunkte (Fünf Treffer, zwei Assists ) in 25 Spielen.

Borussia Dortmund II hat für die kommende Saison bereits sieben externe Neuzugänge unter Vertrag genommen. So schlossen sich etwa Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg), Franz Roggow (FC St. Pauli), Ayman Azhil (Bayer Leverkusen), Felix Irorere (Karlsruher SC), Justin Butler (FC Ingolstadt), Patrick Göbel (FSV Zwickau) und Tiago Estevão (SC Rödinghausen) dem BVB an.