Neuzugang Nummer sieben! Ngankam zum Medical in Frankfurt

IMAGO/M. Popow

Jessic Ngankam wird das Trainingsshirt von Hertha BSC schon bald gegen das der Eintracht eintauschen

Beim Start der Vorbereitung stand er noch bei Hertha BSC mit auf dem Trainingsplatz, mittlerweile hat er sich schon von den Berlinern verabschiedet. Jessic Ngankam ist nicht mit dem Bundesliga-Absteiger in Sommer-Trainingslager nach Zelle am See in Österreich aufgebrochen, will stattdessen seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt finalisieren. Am Donnerstag könnte schon alles klar sein.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich der deutsche U21-Nationalspieler längst in der Main-Metropole aufhalten, wo er noch den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren hat. Läuft alles glatt, soll der Stürmer einen langfristigen Vertrag bis 2028 bei der Eintracht unterschreiben.

Die Ablösesumme soll sich bei vier Millionen Euro bewegen, könnte aufgrund weiterer Bonuszahlungen auch noch weiter anwachsen.

Sobald der Transfer endgültig durch ist, soll der 22-Jährige in Kürze ins Mannschaftstraining der SGE einsteigen und seine neuen Kollegen kennenlernen.

Eintracht schon fleißig auf dem Transfermarkt

Die Adlerträger hatten vor Jessic Ngankam, der als Wunschspieler der Klubverantwortlichen gilt, schon weitere Treffer auf dem Transfermarkt gelandet.

So gilt die Verpflichtung des ablösefreien Ellyes Skhiri von Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln als echter Coup auf dem Spielermarkt, auch das bis dato preiswerte Leihgeschäft mit Robin Koch (für 500.000 Euro Leihgebühr von Leeds United gekommen) gilt als starker Transfer. Dazu war auch Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg ablösefrei in die Main-Metropole gekommen.

Hinzu kommen neun, neun und 6,5 Millionen schweren Neuverpflichtungen der Youngsters Willian Pacho von Royal Antwerpen, Hugo Larsson von Malmö FF und Junior Ebimbe von Paris Saint-Germain.

Sportvorstand Markus Krösche hatte sich zuletzt offengehalten, noch weitere Transfergeschäfte abwickeln zu wollen.