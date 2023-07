FC Schalke droht Transfer-Schlappe um Wunschspieler

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Van den Berg (l.) soll wohl vor einem Wechsel in die Bundesliga stehen

Schwerer Schlag für den FC Schalke 04. Der Ruhrpott-Klub muss die "Mission Wiederaufstieg" ohne Sepp van den Berg angehen. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis für die Königsblauen spielte, wird wohl der Bundesliga erhalten bleiben.

Wie die "Bild" berichtet, will der Niederländer, der noch bis Sommer 2024 beim FC Liverpool unter Vertrag steht, gerne weiter im deutschen Oberhaus spielen. In der "Pole Position" befindet sich demnach Mainz 05.

Bereits im Juni soll sich Mainz-Trainer Bo Svensson persönlich mit dem 21-Jährigen getroffen haben und ihm einen Wechsel nach Rheinhessen schmackhaft gemacht haben. Neben Mainz 05 und Schalke 04 sollen auch weitere deutsche Klubs, sowie Vereine aus England und Italien, van den Berg auf dem Zettel gehabt haben.

Kommt van den Berg per Leihe? Oder wird er fest verpflichtet?

Geholfen haben sicherlich auch die "kurzen Wege" zwischen Mainz 05 und dem FC Liverpool. Der dortige Teammanager Jürgen Klopp und Mainz-Sportvorstand Christian Heidel kennen und schätzen sich schon lange.

Derzeit noch unklar ist, ob van den Berg den Weg nach Mainz per Leihe findet oder sogar fest verpflichtet wird. Der Marktwert des Ex-Schalkers wird auf ca. fünf Millionen Euro taxiert. Zudem ist noch nicht bekannt, wann der Innenverteidiger in die Saison-Vorbereitung starten könnte. Derzeit laboriert van den Berg an einer Oberschenkelverletzung.

Der 21-Jährige wechselte 2019 aus Zwolle zum FC Liverpool und kam dort größtenteils in der U23 zum Einsatz. Insgesamt stand der 1,92 große Rotschopf für die Profis in nur vier Spielen auf dem Platz. Nach einer Leihe zu Preston North End, kam er im Ende August 2022 nach Gelsenkirchen.

Nach einem guten Start setzte ihn eine Bänderverletzung allerdings lange außer Gefecht, sodass er es in der abgelaufenen Spielzeit nur auf neun Einsätze (ein Tor) brachte.

Bis zuletzt soll Schalke 04 wohl auf eine Verlängerung der Leihe gehofft haben. Trainer Thomas Reis soll van den Berg sogar als "Wunschspieler" auserkoren haben.