Bald vom Markt? BVB-Flirt bei Topklub gehandelt

IMAGO/Andrew Yates

Conor Gallagher (l.) wurde vor wenigen Wochen beim BVB ins Spiel gebracht

Ist Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Conor Gallagher dran? In den vergangenen Wochen wurde der Mittelfeldmann des FC Chelsea mehrfach beim BVB gehandelt. Interesse besteht aber wohl auch bei einem Konkurrenten aus der Premier League.

Wie der "Telegraph" berichtet, befindet sich Gallagher im Blickfeld von Tottenham Hotspur. Bei den Nordlondonern könnte der 23-Jährige auf Pierre Emile Höjbjerg folgen. Um den ehemaligen Profi des FC Bayern ranken sich aktuell Wechselgerüchte. Englische Medien brachten den Dänen zuletzt bei Atletico Madrid ins Spiel.

Sollte Höjbjerg die Spurs tatsächlich verlassen, könnte Gallagher offenbar ein Thema bei Tottenham werden. Der siebenfache englische Nationalspieler besitzt bei Chelsea noch ein Arbeitspapier bis 2025.

Berichte über Interesse des BVB

In der vergangenen Saison absolvierte Gallagher insgesamt 45 Pflichtspiele für die Blues. Unumstrittener Stammspieler war der Achter an der Stamford Bridge aber nicht. Dem "Telegraph" zufolge ist seine Zukunft beim FC Chelsea noch nicht final geklärt. Tottenham bringt sich wohl dennoch bereits in Stellung.

Vor wenigen Wochen berichteten die "Sport Bild" sowie "Daily Mail" über das angebliche Interesse des BVB an Gallagher. Die englische Zeitung wollte von einem Preisschild von umgerechnet rund 58 Millionen Euro erfahren haben.

BVB verpflichtet Felix Nmecha

Ob der BVB noch immer Interesse an Gallagher hat, ist nicht bekannt. Mit Felix Nmecha hat der deutsche Vize-Meister bereits einen Neuzugang für das zentrale Mittelfeld nach Westfalen gelotst.

Die Dortmunder mussten mit Jude Bellingham einen ihrer Leistungsträger der vergangenen Jahre kürzlich in Richtung Real Madrid ziehen lassen.

Das Transfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Nicht auszuschließen, dass der BVB noch einmal personell im Mittelfeld nachlegen wird.