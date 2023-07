Warum Bayern bei Kane (vorerst) die Zeit davon läuft

IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Harry Kane und der FC Bayern: Kommt es in diesem Sommer zum Transfer?

Der FC Bayern will Harry Kane und Harry Kane will dem Vernehmen nach zum FC Bayern. Doch was so einfach klingt, hat gleich mehrere Haken. Denn einerseits stellt sich Kanes aktueller Arbeitgeber Tottenham Hotspur quer, andererseits droht den Münchnern auch aus einem anderen Grund ein längerer Poker.

Das perfekte Szenario für Thomas Tuchel und den FC Bayern würde vermutlich folgendermaßen aussehen: Tottenham Hotspur akzeptiert zeitnah ein mögliches neues Angebot für Münchens Wunschstürmer Harry Kane im Bereich von unter 100 Millionen Euro.

Kane wird daraufhin spätestens bei der Mannschafts-Präsentation, die am 23. Juli geplant ist, offiziell vorgestellt und reist für eine optimale Vorbereitung mit seinem neuen Team auf die geplante Audi Summer Tour, auf der Testspiele in Tokio gegen Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29. Juli) sowie in Singapur gegen den FC Liverpool (2. August) geplant sind.

Doch von diesem Optimum ist der FC Bayern noch weit entfernt. Derzeit droht vielmehr, dass Kane erst einmal im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Blickfeld verschwindet. Denn gelingt kein Durchbruch im Poker wird der Stürmer schon am Wochenende mit den Spurs die Asien-Pazifik-Tour antreten (müssen). Perth (Australien), Bangkok (Thailand) und Singapur stehen auf der Liste des Premier-League-Klubs, der für fast zwei Wochen unterwegs ist und verschiedene Testspiele bestreitet.

Laut "Bild" sieht es derzeit nicht danach aus, als könnte den Bayern-Verantwortlichen bis zum Abflug von Kane und Co. noch ein Durchbruch beim Wunschangreifer gelingen.

Die Spurs treiben derweil offenbar ihr Werben um einen Verbleib des Superstars voran. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll der Premier-League-Klub, der die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasste, Kane mit einem Gehalt von 400.000 Pfund pro Woche locken, das sind umgerechnet gut 465.000 Euro. Auf das Jahr würde das ein Salär von mehr als 24 Millionen Euro bedeuten.

Aber auch beim Bundesliga-Primus würde Kane abkassieren und in Dimensionen von Sadio Mané und Co. verdienen, welcher mindestens 20 Millionen Euro einstreicht (und unter anderem deshalb verkauft werden soll).

FC Bayern oder Spurs? Kane soll mit mehr als Geld überzeugt werden

Außerdem soll Kane laut der englischen Zeitung mit der Möglichkeit, nach der aktiven Fußballer-Karriere im Nordlondoner Klub eine Anstellung zu bekommen, von einer Verlängerung überzeugt werden. Ob das reicht? Unklar.

Zuletzt deutete vieles darauf hin, dass Kane sich gern dem FC Bayern anschließen will. Doch laut "Times" hat Tottenham zuletzt ein 80-Millionen-Euro-Angebot der Münchner abgelehnt. "ESPN" berichtete hingegen sogar von einer Offerte über 94 Millionen Euro. "L'Équipe" zufolge will der deutsche Rekordmeister die Offerte nun auf einen Sockelbetrag von bis zu 95 Millionen Euro plus Bonuszahlungen aufbessern.

Fraglich ist, ob die Spurs dieses Angebot annehmen werden. Tottenham-Boss Daniel Levy gilt als harter Verhandler, der neue Spurs-Coach Ange Postecoglou machte sich zuletzt ebenfalls für einen Verbleib des englischen Nationalmannschaftskapitäns stark.

Den Münchner läuft im Moment die Zeit davon, um Kane im Transfer-Fall frühzeitig ins Team integrieren zu können. Derzeit scheint es so, als müssten alle Seiten noch sehr geduldig sein.