Bestätigt: Leipzig leiht Angelino erneut aus

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Verlässt die Bundesliga: Verteidiger Angelino

Außenverteidiger Angelino verlässt den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und schließt sich dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul an.

Das bestätigten die Sachsen am Mittwoch. Der 26 Jahre alte Spanier wird für ein Jahr ausgeliehen. In der vergangenen Saison war er an Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim ausgeliehen, im Kraichgau brachte es Angelino auf zwölf Assists.

Angelino, der im Winter 2020 zunächst als Leihgabe von Manchester City nach Leipzig kam und dann im Sommer 2021 für 18 Millionen Euro Ablöse fest von den Sachsen verpflichtet wurde, hat bei den Leipzigern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025.